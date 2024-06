La postura de Racing sobre el rumor de Juan Fernando Quintero a River

Embed JUAN FERNANDO QUINTERO QUIERE VOLVER A RIVER



Según informa @hugorbalassone, @juanferquinte10 tendría intenciones de dejar Racing, para volver a River.#JuanFernandoQuintero #Quintero #River #RadioLaRed



AM 910 APP: La Red https://t.co/AuI07f8u0b YT: Radio La Red pic.twitter.com/MMuAOMQisT — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) June 25, 2024

En caso de concretar la operación, Juanfer Quintero podría tener su tercera etapa con la camiseta de River. A sus 31 años, el mediocampista actualmente está en la Academia donde es uno de los líderes del equipo que dirige Gustavo Costas que es uno de los grandes candidatos a ganar la Copa Sudamericana.

La postura de Racing con Juan Fernando Quintero

Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2025, ya desde hace algunas semanas dentro del club hay algunos que no se animan a asegurar que continúe en la Academia por algunos problemas personales que le complicaron mucho el presente. Sin embargo,es claro que su salida de Racing no será para nada fácil y desde Avellaneda esperan una resarcimiento económico en caso de no cumplir con la totalidad de su contrato.

Por esta razón, su llegada a River se torna un poco lejana y, más allá de las expectativas que se están generando, es complicado que el colombiano vuelva a jugar en el Monumental.

