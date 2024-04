Desafiando el poder: a 23 años del Topo Gigio de Juan Román Riquelme a Mauricio Macri

En aquel 8 de abril pero del año 2001, el flamante equipo de Carlos Bianchi se imponía ante River por 1 a 0, cuando en un contragolpe, Franco Constanzo le cometió penal al Clemente Rodríguez. Era su gran oportunidad, no solo para ampliar el marcador; no se sabe si estaba pensado de antemano, posiblemente no lo sabremos nunca... lo que si conocemos era el contexto: esto sucedía en medio de rumores de cierto malestar entre la dirigencia y Riquelme, que no dudó, pidió la pelota y se plantó en el área chica.