Riquelme, con fe en las elecciones de Boca: "Vamos a ganar, no tengo dudas"

QUÉ DIJO RIQUELME LUEGO DE VOTAR EN LAS ELECCIONES DE BOCA

"Contento porque ya van votando 30 mil socios, está siendo la fiesta que pensábamos que iba a ser, es lo que los hinchas se merecen. Estamos disfrutando mucho el votar en nuestro estadio, en el campo de juego. La verdad que se está disfrutando mucho así que la gente que está en la cancha que agarre el auto, que no se pierda de venir a votar, de pisar el campo de juego y a disfrutar de la fiesta de todos los hinchas, que esto es maravilloso", aseguró Román.

"Vamos a ganar, no tengo dudas. La gente a mi me quiere mucho, yo al hincha lo quiero mucho. Voy a morirme bostero igual que ellos, y hoy es un día en el cual tenemos que disfrutar. Por eso deseo que venga mucha gente a votar. Las carpas son una maravilla y es un lujo que estemos pasando este día. Hoy a la noche me imagino comiendo asado, festejando", completó.