Juan Román Riquelme rompió el silencio tras las elecciones en la fiesta de fin de año de Boca

"Para mi es muy lindo poder estar acá saludándolos, se que es una noche especial para todos, se que trabajan durante todo el año cuidando este club, se que el otro día en las elecciones lo han hecho de maravilla, tanto los que votaron a ellos y a nosotros, todos reconocieron que fue una fiesta y eso es por culpa de todos ustedes. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hicieron", comenzó diciendo Román.

Después de ser ovacionado, el flamante mandatario agregó: "Yo me siento uno más de todos ustedes, a ustedes les toca cuidar al club en diferentes sectores, a mi me toca ahora estar como presidente del club eso no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo hincha del club, voy a seguir siendo uno más de ustedes y necesito que todos me ayuden".

Y cerró: "Tenemos que seguir haciendo que el club cada día siga creciendo, tenemos que seguir siendo el más grande de Sudamérica, para mi somos el más grande del mundo, y solamente darles las gracias".

En las próximas horas, el Consejo de Fútbol deberá avanzar con fuerza para cerrar la llegada del entrenador Diego Martínez. El exHuracán tuvo una primera reunión para comenzar a pulir su llegada y se puede resolver todo después de Navidad.