Juan Sebastián Verón cuestionó a River por los jugadores apartados de Cantilo: "Como jugador..."

“Como jugador no me gustaría esa situación, nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y tratás de mantenerlo dentro del plantel, más allá de que sepa que no lo vas a tener en cuenta o le buscás una salida”, manifestó el presidente de Estudiantes.

De esta manera, Verón marcó una diferencia entre comunicarle a un futbolista que no forma parte de los planes deportivos y separarlo directamente del resto del plantel. Para el dirigente, existe la posibilidad de encontrar una solución mientras el jugador continúa entrenándose con sus compañeros. La situación adquiere una particularidad todavía mayor cuando se trata de futbolistas que fueron formados en la propia institución.

La crítica del presidente de Estudiantes a la decisión del Millonario

El exvolante de la Selección Argentina profundizó su postura y reconoció que, si bien cada institución tiene derecho a tomar sus propias decisiones, no comparte la metodología utilizada por River. “Particularmente, como exjugador no lo veo bien y no me gustaría estar en esa situación porque además hay jugadores que salieron del club y apartarlos de esa forma me parece raro, pero que se yo, son decisiones muy particulares”, expresó.

Las palabras de Verón llegan en un momento en el que en Núñez intenta resolver el futuro de varios integrantes de su plantel. La dirigencia necesita encontrar destinos para los futbolistas que no serán considerados por Eduardo Coudet y, en algunos casos, las negociaciones todavía no llegaron a buen puerto.

El escenario tampoco es idéntico para todos. Algunos jugadores podrían continuar sus carreras a préstamo, mientras que otros son evaluados para una transferencia definitiva. La intención del club es liberar espacio en el plantel y, al mismo tiempo, ordenar una estructura que sufrió numerosos cambios durante el actual mercado de pases.