Juan Sebastián Verón cuestionó a River por los jugadores apartados de Cantilo: "Como jugador..."
El presidente de Estudiantes opinó sobre la decisión del Millonario de separar a 15 futbolistas antes de la pretemporada y puso el foco en aquellos que surgieron de las Inferiores.
La decisión de River de apartar a un grupo numeroso de futbolistas de su plantel continúa generando repercusiones. A pocos días de que el Millonario comenzara una nueva etapa de preparación, la institución determinó que 15 jugadores no viajaran a la pretemporada en Alicante y comenzó a trabajar en distintas alternativas para encontrarles club. Algo que tomó más trabajo de lo esperado finalmente.
La medida no fue recibida de la misma manera en todos los casos y ahora Juan Sebastián Verón se pronunció públicamente sobre la situación. El presidente de Estudiantes de La Plata se refirió al tema desde su experiencia como exfutbolista y dejó en claro que no comparte la manera en la que el Millonario decidió manejar algunos de estos casos. La Bruja puso especial atención en aquellos jugadores que realizaron su formación en las divisiones inferiores del club y que, después de llegar al plantel profesional, fueron separados de manera repentina.
Entre los futbolistas que quedaron al margen aparecen nombres como Germán Pezzella, Ian Subiabre y Santiago Lencina, todos ellos con pasado en las inferiores. También están los casos de Kevin Castaño y Maximiliano Salas, quienes habían llegado al club mediante importantes inversiones económicas y ahora atraviesan una situación completamente diferente.
¿Qué dijo Juan Sebastián Verón sobre los apartados de River?
Verón habló con Atentos Pinchas y explicó que, desde su perspectiva, una situación de este tipo debería manejarse de otra manera. El exmediocampista remarcó que un jugador puede saber que no será tenido en cuenta por el entrenador, pero consideró que eso no necesariamente implica apartarlo inmediatamente del grupo.
“Como jugador no me gustaría esa situación, nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y tratás de mantenerlo dentro del plantel, más allá de que sepa que no lo vas a tener en cuenta o le buscás una salida”, manifestó el presidente de Estudiantes.
De esta manera, Verón marcó una diferencia entre comunicarle a un futbolista que no forma parte de los planes deportivos y separarlo directamente del resto del plantel. Para el dirigente, existe la posibilidad de encontrar una solución mientras el jugador continúa entrenándose con sus compañeros. La situación adquiere una particularidad todavía mayor cuando se trata de futbolistas que fueron formados en la propia institución.
La crítica del presidente de Estudiantes a la decisión del Millonario
El exvolante de la Selección Argentina profundizó su postura y reconoció que, si bien cada institución tiene derecho a tomar sus propias decisiones, no comparte la metodología utilizada por River. “Particularmente, como exjugador no lo veo bien y no me gustaría estar en esa situación porque además hay jugadores que salieron del club y apartarlos de esa forma me parece raro, pero que se yo, son decisiones muy particulares”, expresó.
Las palabras de Verón llegan en un momento en el que en Núñez intenta resolver el futuro de varios integrantes de su plantel. La dirigencia necesita encontrar destinos para los futbolistas que no serán considerados por Eduardo Coudet y, en algunos casos, las negociaciones todavía no llegaron a buen puerto.
El escenario tampoco es idéntico para todos. Algunos jugadores podrían continuar sus carreras a préstamo, mientras que otros son evaluados para una transferencia definitiva. La intención del club es liberar espacio en el plantel y, al mismo tiempo, ordenar una estructura que sufrió numerosos cambios durante el actual mercado de pases.
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