Juan Sebastián Verón habló nuevamente sobre las SAD: "No me interesa..."

“Es un juego periodístico que nos posiciona en un lugar más de contra o pro a algo que en la forma de pensar o analizar algo. No busco enemigos. No tengo problemas con nadie ni ganas de pelearme con nadie”, comenzó diciendo en una entrevista con ESPN. Y además, agregó: "Me gusta expresar lo que quiero para mi club y cómo hacerlo. Si eso me pone en un lugar pro SAD lo acepto y si me pone en un lugar pro Socios también lo acepto. Yo busco que el club sea equilibrado a largo plazo. Yo creo que eso quiero para mi club. Lo que quieran hacer los demás no me interesa. Lo que digo es lo que creo para mejorar el fútbol argentino".

"A mi no me interesa lo que pasa del otro lado. Yo solo pienso en mi club. No me interesa someter a opinión mi posición porque los que formamos el fútbol argentino somos los clubes", cerró el mandatario del club platense.