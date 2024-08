Juan Sebastián Verón será padre por tercera vez: el fuerte enojo de su esposa tras la filtración

“Están de cuatro meses y medio. Obviamente toda la familia está enterada y saben todo”, informó el periodista. La pareja está unida desde el 2022, pero contrajeron matrimonio el año pasado en una estancia de la localidad de Máximo Paz.

El enojo de la pareja de Juan Sebastián Verón

A Valentina Martin no le gustó que se filtre la noticia y rompió el silencio en las redes y se mostró furiosa con esta revelación. “Por lo visto hay gente mala leche y bocona, llena de envidia y que no sabe respetar espacios, todo para ir corriendo y contar en los medios una noticia que debería ser contada por nosotros si quisiéramos”, escribió la futura mamá en una story de Instagram.

Pero la pareja de Juan Sebastián Verón no se quedó en eso, y así agregó: “Gente de mi sector íntimo, no lo sabía y se están enterando por los medios. Gracias a los medios de desinformación que no deben tener mucho de qué hablar”.

De esta manera, Valentina Martin confirmó, de mala gana, la noticia para que nadie se atribuya la misma. “¿Quieren información de primera mano? ¡Sí, vamos a ser papás y estamos felices! Respeten momentos, gracias”, cerró, muy ofuscada por no haber sido ella quien dio la noticia.