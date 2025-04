Juanfer Quintero habló sobre River y aclaró si jugará el Mundial de Clubes 2025

Además, Juanfer explicó que fue él quien le manifestó a Diego Milito, referente de Racing, que no tenía intención de romper ese acuerdo: “Le expresé a Diego que no iba a ir a River en ese momento. Se habló de un pacto de no volver en un determinado tiempo”, explicó, dejando claro su compromiso con la Academia, donde tuvo un breve paso a comienzos de 2023.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1914688997437096245&partner=&hide_thread=false "HICIMOS UN PACTO DE CABALLEROS CON RACING. VEREMOS QUE PASA EN EL FUTURO"



Juanfer Quintero ante la consulta de un posible regreso a River



#DisneyPlus | #ESPNF12 pic.twitter.com/E7qtIFOOqA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2025

El cariño intacto con River y su vínculo con el club

Más allá de su decisión, Quintero no ocultó su amor por River y expresó con naturalidad que siempre su nombre suena en cada mercado: “Soy hincha de River y es normal que mi nombre se acerque. Hubo acercamientos en diciembre, pero todos saben la decisión que tomé. No es necesario que vuelva ahora, River tiene un gran equipo y grandes jugadores”.

Consultado sobre su vínculo emocional con el club, Juanfer fue tajante: “Todo el mundo me conoce por River, viví cosas maravillosas. Ese amor nunca va a cambiar. El entrenador es alguien muy cercano, siempre estoy ligado al club”. Además, reveló que sigue ligado a la Argentina incluso más allá del fútbol: “Es un país que me dio demasiado. Tengo hasta tierras acá. Siempre voy a volver, pase lo que pase”.

Por ahora, Quintero mantiene la ilusión de regresar a River más adelante, pero su presente está enfocado en la Copa Sudamericana con América de Cali, donde busca seguir compitiendo al máximo nivel.