Juegos Olímpicos de París 2024: francesa le pidió matrimonio a su novio tras romper un récord

“Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja”, comentó Alice Finot. Explicó que había planeado la propuesta si lograba bajar de los nueve minutos, lo cual logró con éxito.

“Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte”, expresó Finot sobre su desempeño. A pesar de un notable cambio de ritmo en la última vuelta, terminó en la cuarta posición, detrás de Winfred Mutile Yavi, Peruth Chemutai y Faith Cherotich.

“No me arrepiento. Batí el récord europeo, lo que realmente significa mucho”, concluyó Finot. Su actuación en París será recordada no solo por el récord alcanzado, sino también por su emotivo gesto durante uno de los eventos más importantes del deporte.

El video viral del pedido de boda en los Juegos Olímpicos de París 2024

El atleta que quiso comprar cocaína en París 2024

Los Juegos Olímpicos de Paris dejaron una tremenda noticia con un jugador de la selección australiana de hockey. Luego de la derrota de su equipo, un jugador de la selección australiana fue detenido por intentar comprar cocaína a un adolescente.

Thomas Craig fue arrestado en la noche del martes mientras intentaba comprar cocaína. Según informaron fuentes policiales y de la fiscalía, el atleta, fue detenido y se encuentra en custodia policial. El hecho tuvo lugar luego de que Craig participara en la derrota de su país ante Países Bajos en los cuartos de final del torneo masculino de hockey de los Juegos Olímpicos París 2024.