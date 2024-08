Insólito: ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, se le rompió y pidió que se la cambien

A través de un relato en redes sociales, compartió cómo ocurrió el incidente que la llevó a bromear sobre haber conseguido "el posavasos más caro del mundo". Así, explicó que la medalla se rompió debido a que una barra que sostenía la cinta en su cuello se soltó mientras celebraba.

se le rompio la medalla jjoo 1.jpg

"Obviamente, todos me vieron agitando la medalla, pero irónicamente, así no fue como se rompió", comentó la futbolista, aclarando que el daño ocurrió cuando llevaba la medalla en su hombro, al estilo de un pequeño bolso, mientras saltaba y bailaba. En un momento, la medalla simplemente se cayó al suelo en medio de la euforia.

Mostrando su presea abollada, expresó su sorpresa y cierta crítica hacia la calidad del diseño: "La pequeña barra se ha ido, así que no sé qué pasó. La barra se aflojó y se cayó. Pienso que deberían haberlas hecho más resistentes, y honestamente no se me puede culpar por eso".

se le rompio la medalla jjoo.mp4

¿Hay posibilidades de que le den una nueva medalla de oro?

En cuanto a la posibilidad de obtener una nueva medalla, Williams señaló que está esperando noticias del COI, quien le informó que podría conseguir un reemplazo si demostraba que la original estaba dañada.

A pesar de todo, la futbolista se tomó la situación con humor: "Si no, honestamente pienso que es una historia divertida. Tengo una pequeña medalla de oro que es una historia".