Nicolás Tagliafico explotó tras el bochorno en los Juegos Olímpicos: "¿Nos vamos a seguir haciendo los boludos?"

Esta decisión, que derivó en derrota para el conjunto argentino, desató la furia de varias de las figuras de la Scaloneta, iniciando desde el capitán Lionel Messi, y otros referentes como Rodrigo De Paul y Tagliafico.

"Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo", lamentó el lateral izquierdo a través de X.

El defensor hizo así hincapié en que fue justamente la hinchada marroquí la que hizo que se suspendiera el encuentro tras el agónico gol de Medina. La parte del "circo" hizo referencia a la frase que usó el entrenador Javier Mascherano para quejarse con el árbitro.

Javier Mascherano denunció un robo en la previa al escándalo en los Juegos Olímpicos de París 2024

En su charla con los medios de comunicación presentes, Javier Mascherano dijo: "Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario donde en ningún momento nos comentaban qué podía pasar. Los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían jugarlo. Nosotros tampoco queríamos jugarlo más. Nos tiraron un millón de cosas y se paró el partido siete veces".

El DT de la Selección Argentina sumó: "No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. El segundo tiempo no se jugó entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal y está dentro de las reglas y que se paró siete veces".

"El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 puso 2-2. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no nos dio nunca ninguna explicación", aseveró Mascherano sobre la suspensión.