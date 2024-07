Por qué le dicen "Maligno" a José Torres Gil, medalla de oro en el BMX freestyle de los Juegos Olímpicos de París 2024

maligno torres 2.jpg

Por qué le dicen "Maligno" a José Torres Gil, medalla de oro en los Juegos Olímpicos

Una vez finalizada esta proeza que emocionó mucho, se conoció una entrevista que había dado el argentino una hora antes de lograr la medalla dónde contó, de manera muy extrovertida, el nacimiento de su curioso apodo que había sorprendido a todos en las redes sociales. La historia acumuló miles de likes y reacciones en la red social x (antes Twitter).

"Para nada soy malo, asique mi apodo no es por eso. Pero si no voy a negar que me gusta hacer maldades todo el tiempo y tengo una forma agresiva también para montar la bicicleta", comenzó diciendo en una entrevista.

Y además, agregó: "En la villa olímpica empece a robarle los asientos a las bicis que utilizan los deportistas para trasladarse porque le ponían candados", contó entre risas.

Embed -Por que te dicen el maligno ?



-porque me gusta hacer maldades, acá en París le robamos las ruedas y los asientos a las bicis a los otros paises KJJJJ



Gano el oro y encima es un tipazo pic.twitter.com/bqfeT4GwP3 — ElBuni (@therealbuni) July 31, 2024

Quiénes habían ganado las últimas medallas de oro para Argentina en Juegos Olímpicos

Atenas 2004: fútbol y básquet.

Beijing 2008: fútbol y ciclismo (Juan Curuchet y Wálter Pérez).

Londres 2012: Sebastián Crismanich (taekwondo).

Río 2016: hockey masculino, vela (Santiago Lange y Cecilia Carranza) y Paula Pareto (judo).