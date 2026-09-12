Juegos Suramericanos 2026: entre música y deporte, Santa Fe sube el telón

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La puesta también recorrerá distintos momentos de la historia santafesina. El espectáculo comenzará con un “caminante del tiempo”, interpretado por Baglietto, acompañado por una niña que representa el futuro y la esperanza. A partir de allí, el relato atravesará a los pueblos originarios, las corrientes inmigratorias, el desarrollo del campo y la industria y la diversidad cultural que caracteriza a la provincia.

La música tendrá un papel central en ese recorrido. Las canciones fueron adaptadas para que acompañen las distintas escenas y disciplinas, con nuevas versiones y cruces de estilos. El objetivo, según explicaron desde la organización, fue evitar simplemente reproducir las interpretaciones conocidas y construir una banda sonora propia para la ceremonia.

Más allá de la apertura, la apuesta cultural continuará durante las dos semanas de competencia. Los Juegos se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Para acompañar la actividad deportiva, habrá cinco Fan Fest distribuidos entre las tres ciudades sede, con siete escenarios simultáneos, 90 bandas y artistas locales y nacionales y unos 60 puestos gastronómicos.

La programación incluye nombres como Los Pericos, Turf, Rombai, Q’Lokura, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Indios, Santiago Motorizado, Koino Yokan, Natalie Pérez y Benja Amadeo. También habrá fiestas como Bresh y Polenta, además de DJs, freestyle, propuestas de danza, actividades culturales y espectáculos para las infancias.

En Santa Fe, el Fan Fest funcionará en el Parque del Sur. Rosario tendrá dos espacios, ubicados en el Museo del Deporte y el Parque Independencia, mientras que Rafaela contará con propuestas en el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo.

El acceso será gratuito, aunque para ingresar será necesario realizar un registro previo y obtener un código QR correspondiente a cada jornada. La convocatoria ya mostró una fuerte respuesta: durante el primer día de registro se contabilizaron 78.348 tickets para los distintos escenarios.