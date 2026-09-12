Juegos Suramericanos 2026: entre música y deporte, Santa Fe sube el telón
La ceremonia inaugural será este sábado en Rosario y tendrá a Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto y Cacho Deicas, entre otros artistas.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán oficialmente este sábado con una ceremonia inaugural que buscará romper con el formato tradicional de este tipo de competencias. El deporte será el gran protagonista, pero estará acompañado por música, teatro, danza y una puesta especialmente pensada para mostrar la identidad de la provincia.
La apertura se realizará desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, y contará con más de 100 artistas en escena. Entre los nombres confirmados aparecen Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. La propuesta musical tendrá arreglos de Lito Vitale y una dirección general a cargo de Ariel del Mastro.
La particularidad de la ceremonia estará justamente en la manera de contar los Juegos. En lugar de limitarse al desfile de las delegaciones y los protocolos habituales, el espectáculo llevará distintas disciplinas deportivas al escenario a través de la actuación y la danza.
“Les vamos a mostrar los Juegos con un espectáculo donde los artistas y la interpretación teatral de los deportes se juntan para rendirles homenaje”, explicó Ariel Del Maestro, director general de la ceremonia.
Los deportistas, de esta manera, no serán representados haciendo literalmente cada disciplina, sino que los bailarines y artistas utilizarán movimientos y recursos teatrales para transmitir diferentes situaciones vinculadas con las competencias.
La puesta también recorrerá distintos momentos de la historia santafesina. El espectáculo comenzará con un “caminante del tiempo”, interpretado por Baglietto, acompañado por una niña que representa el futuro y la esperanza. A partir de allí, el relato atravesará a los pueblos originarios, las corrientes inmigratorias, el desarrollo del campo y la industria y la diversidad cultural que caracteriza a la provincia.
La música tendrá un papel central en ese recorrido. Las canciones fueron adaptadas para que acompañen las distintas escenas y disciplinas, con nuevas versiones y cruces de estilos. El objetivo, según explicaron desde la organización, fue evitar simplemente reproducir las interpretaciones conocidas y construir una banda sonora propia para la ceremonia.
Más allá de la apertura, la apuesta cultural continuará durante las dos semanas de competencia. Los Juegos se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Para acompañar la actividad deportiva, habrá cinco Fan Fest distribuidos entre las tres ciudades sede, con siete escenarios simultáneos, 90 bandas y artistas locales y nacionales y unos 60 puestos gastronómicos.
La programación incluye nombres como Los Pericos, Turf, Rombai, Q’Lokura, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Indios, Santiago Motorizado, Koino Yokan, Natalie Pérez y Benja Amadeo. También habrá fiestas como Bresh y Polenta, además de DJs, freestyle, propuestas de danza, actividades culturales y espectáculos para las infancias.
En Santa Fe, el Fan Fest funcionará en el Parque del Sur. Rosario tendrá dos espacios, ubicados en el Museo del Deporte y el Parque Independencia, mientras que Rafaela contará con propuestas en el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo.
El acceso será gratuito, aunque para ingresar será necesario realizar un registro previo y obtener un código QR correspondiente a cada jornada. La convocatoria ya mostró una fuerte respuesta: durante el primer día de registro se contabilizaron 78.348 tickets para los distintos escenarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario