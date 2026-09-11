Santa Fe tendrá la primera Costanera Lionel Messi del mundo: cómo será
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto para bautizar con el nombre del capitán de la Selección Argentina a un tramo emblemático de la capital provincial.
Lionel Messi tendrá una costanera con su nombre y será en Santa Fe capital, la ciudad que representa a la provincia donde nació el máximo referente de la Selección Argentina. La iniciativa fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal y permitirá denominar Costanera Lionel Messi a un sector de la Costanera Este santafesina.
El proyecto fue impulsado por la concejala Ana Cantiani y busca convertir uno de los espacios públicos más reconocidos de la ciudad en un homenaje permanente al futbolista rosarino. La propuesta contempla un recorrido de aproximadamente 1.500 metros y abarcará distintos sectores de este tradicional paseo frente a la Laguna Setúbal.
Qué sectores abarcará la Costanera Lionel Messi
De acuerdo con el proyecto aprobado, la nueva denominación comprenderá el tramo que se extiende desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta el extremo noreste de la avenida contigua.
El homenaje no estará limitado únicamente a una calle o avenida. Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal quedarán integradas formalmente al espacio denominado Costanera Lionel Messi, junto con las veredas, calzadas y otros sectores de uso público.
Uno de los grandes atractivos visuales del recorrido será el Puente Colgante, uno de los símbolos arquitectónicos y turísticos más reconocidos de Santa Fe. De esta manera, el nombre del capitán argentino quedará asociado a una de las postales más características de la capital provincial.
La propuesta para homenajear a Messi
La iniciativa también contempla la posibilidad de incorporar una intervención artística vinculada al futbolista. El Municipio podrá gestionar junto con el sector privado la instalación de una escultura u otra obra conmemorativa.
El proyecto establece una condición: esa intervención no deberá representar una erogación para las arcas municipales. Es decir, la eventual obra podrá concretarse mediante una articulación con privados sin generar un gasto para el Estado local.
Además, se analiza colocar una placa dedicada a Jorge Messi, padre del futbolista y recientemente fallecido, como una manera de reforzar el vínculo entre la familia del campeón del mundo y sus raíces santafesinas.
“La primera Costanera Lionel Messi del mundo”
Cantiani destacó la importancia de la aprobación y presentó el proyecto como un reconocimiento que trasciende al fútbol. “Es un hito para Santa Fe y para todos los argentinos. Estamos ante una idea pionera: la primera Costanera Lionel Messi del mundo, es momento de despolitizar nuestros espacios públicos y reconocer a los verdaderos ídolos de nuestro país", sostuvo.
"Leo representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo, queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad”, declaró la impulsora de la iniciativa.
La concejala también explicó el sentido del homenaje con una frase que apunta directamente al vínculo entre el futbolista y la provincia: “Queremos que un lugar tan nuestro como la Costanera lleve el nombre de alguien que representa a Santa Fe en todo el mundo”.
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