Santa Fe tendrá la primera Costanera Lionel Messi del mundo: cómo será

La propuesta para homenajear a Messi

La iniciativa también contempla la posibilidad de incorporar una intervención artística vinculada al futbolista. El Municipio podrá gestionar junto con el sector privado la instalación de una escultura u otra obra conmemorativa.

El proyecto establece una condición: esa intervención no deberá representar una erogación para las arcas municipales. Es decir, la eventual obra podrá concretarse mediante una articulación con privados sin generar un gasto para el Estado local.

Además, se analiza colocar una placa dedicada a Jorge Messi, padre del futbolista y recientemente fallecido, como una manera de reforzar el vínculo entre la familia del campeón del mundo y sus raíces santafesinas.

“La primera Costanera Lionel Messi del mundo”

Cantiani destacó la importancia de la aprobación y presentó el proyecto como un reconocimiento que trasciende al fútbol. “Es un hito para Santa Fe y para todos los argentinos. Estamos ante una idea pionera: la primera Costanera Lionel Messi del mundo, es momento de despolitizar nuestros espacios públicos y reconocer a los verdaderos ídolos de nuestro país", sostuvo.

"Leo representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo, queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad”, declaró la impulsora de la iniciativa.

La concejala también explicó el sentido del homenaje con una frase que apunta directamente al vínculo entre el futbolista y la provincia: “Queremos que un lugar tan nuestro como la Costanera lleve el nombre de alguien que representa a Santa Fe en todo el mundo”.