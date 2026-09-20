Juegos Suramericanos: suspendieron actividades al aire libre por la alerta naranja en Santa Fe
La medida afecta a los Fan Fest y a distintas competencias en Rosario. Los partidos de rugby 7 y fútbol fueron reprogramados para este lunes.
La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suspendió parte de las actividades previstas para este domingo debido a la alerta naranja por tormentas fuertes que rige en distintos sectores de la provincia.
En Rosario fueron suspendidas las competencias de rugby 7 y fútbol. El rugby estaba previsto en el Hipódromo de Rosario, mientras que los partidos de fútbol masculino y femenino iban a disputarse en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, respectivamente.
Los encuentros fueron reprogramados para este lunes. Las personas que ya habían adquirido entradas podrán utilizarlas en las nuevas jornadas, una vez que se confirmen los horarios.
Juegos Suramericanos, qué actividades continúan este domingo
Las competencias que se desarrollan en espacios cerrados continuarán de acuerdo con el cronograma previsto, pese a la interrupción de algunas actividades al aire libre.
- Rafaela
El ciclismo de pista tiene prevista una jornada de clasificación y finales. A las 11 se disputaron las pruebas de persecución por equipos y velocidad por equipos, en las ramas femenina y masculina. Por la tarde, a partir de las 18:10, están programadas las finales de ambas especialidades.
- Santa Fe
En Recreo, el Centro Internacional de Tiro hubo actividades desde las 9, con las pruebas de 25 metros pistola femenino, 50 metros rifle tres posiciones masculino y escopeta trap mixto.
El Estadio A.S.H. fue escenario de tres partidos de hockey. A las 10, Uruguay enfrentó a Chile en la rama femenina. El seleccionado masculino de Argentina se impuso ante Uruguay 7 a 0. Desde las 14, el seleccionado femenino le gana a su par de Perú por 19 a 1.
También están previstas competencias de vela en la Laguna Setúbal, Uruguay jugará ante Chile a las 17 y Paraguay se medirá con Argentina a las 19:30.
- Rosario
La programación contempla gimnasia rítmica y gimnasia trampolín en el Invencible Arena, lucha libre en La Rural Nave B y pelota a goma, modalidad trinquete, en el Club GER.
Además, están previstas actividades de frontón y frontball en el Monumento Nacional y competencias ecuestres en el Jockey.
Clima: alerta naranja por tormentas en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este domingo en distintos sectores de la provincia. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Los acumulados de precipitación se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.
Ante este escenario, la organización recomendó a deportistas y espectadores extremar las precauciones durante los traslados y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada una de las sedes.
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