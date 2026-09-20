Juegos Suramericanos: suspendieron actividades al aire libre por la alerta naranja en Santa Fe

Santa Fe

En Recreo, el Centro Internacional de Tiro hubo actividades desde las 9, con las pruebas de 25 metros pistola femenino, 50 metros rifle tres posiciones masculino y escopeta trap mixto.

El Estadio A.S.H. fue escenario de tres partidos de hockey. A las 10, Uruguay enfrentó a Chile en la rama femenina. El seleccionado masculino de Argentina se impuso ante Uruguay 7 a 0. Desde las 14, el seleccionado femenino le gana a su par de Perú por 19 a 1.

También están previstas competencias de vela en la Laguna Setúbal, Uruguay jugará ante Chile a las 17 y Paraguay se medirá con Argentina a las 19:30.

Rosario

La programación contempla gimnasia rítmica y gimnasia trampolín en el Invencible Arena, lucha libre en La Rural Nave B y pelota a goma, modalidad trinquete, en el Club GER.

Además, están previstas actividades de frontón y frontball en el Monumento Nacional y competencias ecuestres en el Jockey.

Clima: alerta naranja por tormentas en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este domingo en distintos sectores de la provincia. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Los acumulados de precipitación se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.

Ante este escenario, la organización recomendó a deportistas y espectadores extremar las precauciones durante los traslados y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada una de las sedes.