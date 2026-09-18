Final con sprint infartante: Argentina sumó otro oro gracias a la ciclista Julieta Benedetti
La ciclista de 22 años logró imponerse en la categoría ciclismo de ruta femenino luego de casi tres horas de competencia y con otras cinco corredores que llegaron a la meta en un segundo.
La Argentina sumó este viernes una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con el infartante triunfo de Julieta Benedetti, quien se impuso en la categoría de ciclismo en ruta por apenas un segundo sobre sus rivales.
Después de casi tres horas de competencia, la ciclista de 22 años cruzó la meta superando por menos de un segundo a cinco rivales y sobre un grupo de 29 competidoras que arribaron al final de la carrera en apenas 5 segundos de diferencia.
En los últimos metros, el importante grupo de corredoras aceleró por ganar o al menos ubicarse dentro del medallero, con la argentina soportando hasta el final la enorme presión que suponía ganar o directamente quedarse sin podio, dada la paridad entre la mayoría de las ciclistas.
Beneditti, finalmente, pudo celebrar al completar como líder los 108 kilómetros previstos para el circuito de 12 kilómetros (9 vueltas) sobre la Ruta Nacional 34, por la zona de Rafaela, con un promedio de velocidad de 38,6 kilómetros por hora.
Pero, como se anticipó, no fue nada fácil, ya que un total de seis competidoras quedaron el mismo segundo y solo el fotonish con cinta de cronometraje electrónica determinó que Julieta se coronara en esta difícil y pareja categoría femenina.
Benedetti completó un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 47 segundos, el mismo que la colombiana Lina Hernández (2ª), la boliviana Elizabeth Vázquez (3ª), la brasileña Tamires Radatz (4ª), la argentina Maribel Aguirre (5ª) y la chilena Catalina Soto (6ª).
“Imaginé muchas veces este sprint... Muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con mis compañeras. Cada una de ellas dio todo hoy. El equipo fue clave para llegar a un sprint limpio en una carrera donde había mucho viento y el posicionamiento iba a ser clave”, declaró Julieta en entrevista con TyC Sports.
Otras argentinas que arribaron a la meta fueron Ludmila Mange, en el puesto 25° con un tiempo de 2:47.51; Valentina Luna (32° a 14 segundos con un tiempo de 2:48.01), y Abril Garzón y Sofía Martelli (35° y 36° con tiempo idéntico a 20 segundos con un tiempo de 2:48.07).
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