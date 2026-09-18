Final con sprint infartante: Argentina sumó otro oro gracias a la ciclista Julieta Benedetti

Benedetti completó un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 47 segundos, el mismo que la colombiana Lina Hernández (2ª), la boliviana Elizabeth Vázquez (3ª), la brasileña Tamires Radatz (4ª), la argentina Maribel Aguirre (5ª) y la chilena Catalina Soto (6ª).

“Imaginé muchas veces este sprint... Muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con mis compañeras. Cada una de ellas dio todo hoy. El equipo fue clave para llegar a un sprint limpio en una carrera donde había mucho viento y el posicionamiento iba a ser clave”, declaró Julieta en entrevista con TyC Sports.

Otras argentinas que arribaron a la meta fueron Ludmila Mange, en el puesto 25° con un tiempo de 2:47.51; Valentina Luna (32° a 14 segundos con un tiempo de 2:48.01), y Abril Garzón y Sofía Martelli (35° y 36° con tiempo idéntico a 20 segundos con un tiempo de 2:48.07).