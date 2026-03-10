Jugó en River Plate, brilló en Italia y se retiró a los 27 años por la música: la nueva vida de "Iñaki"
Juan Antonio fue una de las mayores promesas del fútbol argentino. Sin embargo, decidió colgar los botines de forma muy sorpresiva para dedicarse a la música.
Juan "Iñaki" Antonio fue una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol argentino. Su talento irrumpió en un Sudamericano juvenil, despertando el interés de grandes equipos del ámbito local, aunque fue River quien se quedó con los servicios del mediocampista.
Luego de un extenso paso por el fútbol italiano, sorprendió a todos al retirarse a los 27 años para dedicarse por completo a su otra pasión: la música. En 2024 debutó con su banda “Francia 98” y lanzó su primer disco, "Buenas Decisiones", marcando el inicio de una nueva etapa profesional.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio comenzó su camino futbolístico en las divisiones juveniles de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde se destacó por su habilidad dentro del terreno de juego. Ese talento le permitió integrarse a la SelecciónArgentina Sub-17 y participar en el Sudamericano de la categoría, un punto de inflexión en su vida.
Su desempeño en aquel certamen llamó la atención del "Millonario", que lo incorporó a su estructura profesional. En Núñez se fue puliendo, compartiendo plantel con figuras consolidadas, entre las que se destaca Marcelo Gallardo, y ganando minutos en Primera División.
Luego de irrumpir en primera, su carrera lo llevó a Italia, donde defendió los colores de Brescia, Parma y Sampdoria. A pesar de contar con un futuro prometedor, Antonio decidió dar un giro radical y cerrar su etapa como futbolista profesional para dedicarse por completo a la música, la otra pasión que lo acompañó desde siempre.
Su vida después del retiro
Antonio colgó los botines en 2016 y decidió enfocarse de lleno en la música. Junto a su hermano y su primo creó la banda “Francia 98”, que fue ganando fuerza con el paso del tiempo. En 2024 lanzó su primer disco, marcando el inicio oficial de su carrera artística arriba de los escenarios.
