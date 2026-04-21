Julián Álvarez, en la mira de Europa: tres potencias siguen de cerca al delantero argentino
El atacante del Atlético de Madrid despierta el interés de gigantes del continente, aunque desde el club español aseguran que no tienen intención de venderlo.
El mercado de pases europeo comienza a tomar temperatura incluso antes de que termine la temporada, y uno de los nombres que más resuena en las principales ligas es el de Julián Álvarez. El delantero argentino, actualmente figura en el Atlético de Madrid, aparece en la órbita de tres clubes de peso: Arsenal, Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG), que ya habrían manifestado su interés de cara a la próxima campaña.
El contexto no es casual. Tras la reciente final de la Copa del Rey, en la que el conjunto dirigido por Diego Simeone cayó ante la Real Sociedad en la definición por penales, el futuro del cordobés volvió a instalarse en el centro de la escena. En ese encuentro, Álvarez tuvo una participación determinante: marcó un gol clave para igualar el marcador y forzar la tanda desde los doce pasos, aunque luego no pudo convertir su remate en la definición.
Con la temporada 2026/27 en el horizonte, distintos equipos europeos comienzan a delinear sus planteles y el nombre del ex River figura entre las prioridades. Según medios españoles, tanto Arsenal como PSG y Barcelona ya dejaron en claro su intención de sumarlo. En el caso del conjunto catalán, lo consideran una pieza ideal para reemplazar a Robert Lewandowski en el mediano plazo, y estarían dispuestos a realizar una oferta cercana a los 100 millones de euros.
No es la primera vez que el delantero está en el radar del mercado. En la última ventana de transferencias, el club londinense ya había presentado una propuesta importante por sus servicios, que fue desestimada por la dirigencia del Colchonero. La postura del club es clara y fue ratificada públicamente por su presidente, Enrique Cerezo, quien aseguró: "Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo. Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar".
Los números del atacante respaldan el interés que genera: desde su llegada al conjunto madrileño acumula más de un centenar de partidos, con una notable producción goleadora y varias asistencias. Además, ha convertido tantos decisivos en competencias importantes, incluyendo enfrentamientos ante rivales de jerarquía como Real Madrid y Barcelona, así como en instancias eliminatorias de torneos internacionales.
Mientras los gigantes europeos preparan sus estrategias para intentar ficharlo, en el Atlético se aferran a su figura como una de las piezas clave del proyecto deportivo. El futuro de Álvarez promete ser uno de los temas más calientes del próximo mercado.
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