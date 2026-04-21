Julián Álvarez, en la mira de Europa: tres potencias siguen de cerca al delantero argentino

No es la primera vez que el delantero está en el radar del mercado. En la última ventana de transferencias, el club londinense ya había presentado una propuesta importante por sus servicios, que fue desestimada por la dirigencia del Colchonero. La postura del club es clara y fue ratificada públicamente por su presidente, Enrique Cerezo, quien aseguró: "Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo. Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar".