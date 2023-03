Julián Álvarez: "El Mundial superó mis expectativas"

"No paso tanto tiempo y, como va todo tan rápido, uno todavía no cae o no toma dimensión. Pero la verdad es que trato de disfrutarlo al máximo porque lo que vivimos fue una locura y es historia pura porque va a quedar para siempre", comentó la Araña a TyCSports desde Inglaterra.

Luego, el actual jugador del Manchester City, admitió: "La verdad es que superó un poco las expectativas el Mundial. En Eliminatorias y en todos los torneos venía jugando Lautaro (Martínez) como delantero y lo estaba haciendo muy bien, hizo muchos goles. Yo sabía que iba a estar para sumar desde donde me toque y Lautaro no estuvo tan bien físicamente y estaba preparado y supe ayudar al equipo".

La Araña se refirió a su ingresó en el 11 inicial Albiceleste y, si bien reconoció que Lautaro era una pieza fija, confesó que estaba preparado para "sumar desde donde le toque".