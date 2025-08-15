Tesoro oculto en Brasil: el pueblo que es un museo vivo al pie del Bosque Atlántico
Conocé Testo Alto, un rincón cultural y arquitectónico único que se esconde en la calma rural de Santa Catarina y que fue premiado por ONU Turismo en 2021.
En el corazón del turismo en Brasil, dentro del municipio de Pomerode en Santa Catarina, se encuentra Testo Alto, un pueblo rural que parece detenido en el tiempo. Reconocido por ONU Turismo en 2021 como uno de los destinos rurales más bellos del mundo, este enclave combina patrimonio histórico y paisajes naturales.
Su joya más preciada es la Ruta del Enxaimel, un recorrido único donde la historia, la arquitectura y la naturaleza se fusionan en una experiencia inolvidable.
Qué se puede hacer en Testo Alto
La Ruta del Enxaimel es el corazón turístico de Testo Alto. Son 16 kilómetros rodeados de palmas, cañaverales y campos de maíz, donde sobreviven unas 50 casas históricas construidas con la técnica de entramado de madera (enxaimel), traída por inmigrantes alemanes hace más de 150 años. Declarada Bien del Patrimonio Histórico y Paisajístico por el IPHAN, esta ruta es como caminar por un museo al aire libre.
Además, la zona ofrece senderos, parques, museos, cervecerías y una infraestructura turística sólida, todo enmarcado por las sierras del bosque atlántico. Los guías certificados comparten relatos sobre la llegada de los inmigrantes, su idioma y costumbres, haciendo que cada visita sea un viaje en el tiempo.
Dónde queda Testo Alto
Testo Alto está ubicado en la zona rural de Pomerode, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Forma parte de una región conocida por su fuerte influencia alemana, visible en su arquitectura, gastronomía y tradiciones. Rodeado por el bosque atlántico, este destino combina el encanto de la vida rural con un entorno natural privilegiado.
Cómo llegar a Testo Alto
Para llegar a Testo Alto, la referencia principal es la ciudad de Pomerode, a unos 30 kilómetros de Blumenau y aproximadamente 180 kilómetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Desde Pomerode, se accede en auto o transporte local por caminos rurales bien señalizados que conducen directo a la Ruta del Enxaimel. El aeropuerto más cercano es el de Navegantes, a unas dos horas en auto, con conexiones nacionales e internacionales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario