Tesoro oculto en Brasil: el pueblo que es un museo vivo al pie del Bosque Atlántico

Cómo llegar a Testo Alto

Para llegar a Testo Alto, la referencia principal es la ciudad de Pomerode, a unos 30 kilómetros de Blumenau y aproximadamente 180 kilómetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Desde Pomerode, se accede en auto o transporte local por caminos rurales bien señalizados que conducen directo a la Ruta del Enxaimel. El aeropuerto más cercano es el de Navegantes, a unas dos horas en auto, con conexiones nacionales e internacionales.