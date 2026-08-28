Kendry Páez se va de River: rescindió su contrato y Chelsea ya busca nuevo destino
El ecuatoriano llegó como una de las grandes apuestas del mercado, pero no logró consolidarse, quedó apartado y terminó su vínculo con el Millonario.
La historia de Kendry Páez en River llegó a su final mucho antes de lo que imaginaban los hinchas cuando el mediocampista ecuatoriano desembarcó en Núñez. El futbolista, que había llegado a comienzos de 2026 como una de las grandes incorporaciones del mercado, rescindió este viernes su contrato con el Millonario y dejará la institución después de un paso que estuvo muy lejos de las expectativas que había generado.
La joya ecuatoriana había arribado desde los Blues a préstamo por 18 meses, con vínculo previsto hasta el 30 de junio de 2027. Su llegada había despertado enorme ilusión por sus antecedentes: era considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, pertenecía al conjunto inglés y venía de sumar experiencia en el Estrasburgo de Francia.
Sin embargo, el zurdo nunca consiguió transformarse en una pieza importante. Tuvo algunos momentos en los que dejó en evidencia su talento y capacidad individual, pero fueron apariciones aisladas que no alcanzaron para cambiar el balance general de su estadía. Con el correr de los meses perdió terreno, dejó de ser considerado por el cuerpo técnico y terminó trabajando apartado del plantel profesional en el predio de Cantilo.
Ahora, con su salida ya concretada, deberá regresar a Inglaterra durante el fin de semana. Chelsea será el encargado de definir su próximo destino, ya que el club londinense pretende encontrarle una institución donde pueda sumar continuidad y recuperar protagonismo. Contaba con una cláusula de repesca durante este mercado, además de otra posibilidad prevista para diciembre. Páez no había alcanzado el 50 por ciento de las presencias oficiales durante el primer semestre.
El paso de Kendry Páez por River quedó muy lejos de lo esperado
Los números explican en buena medida por qué la experiencia terminó siendo tan breve. El ecuatoriano disputó apenas 14 partidos, acumuló 461 minutos, convirtió un solo gol y entregó una asistencia. Su único tanto fue ante Aldosivi, en el Monumental, mientras que la asistencia completó una producción ofensiva demasiado baja para un jugador que había llegado con la expectativa de convertirse en uno de los talentos diferenciales del equipo.
La situación terminó derivando en su inclusión dentro del grupo de futbolistas marginados que se entrenaban en Cantilo. Desde entonces, su continuidad en Núñez parecía cada vez más complicada y finalmente se confirmó la rescisión del vínculo. Ahora, el objetivo del conjunto londinense es encontrarle una nueva oportunidad en Europa.
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