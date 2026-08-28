Kendry Páez se va de River: rescindió su contrato y Chelsea ya busca nuevo destino

La historia de Kendry Páez en River llegó a su final mucho antes de lo que imaginaban los hinchas cuando el mediocampista ecuatoriano desembarcó en Núñez. El futbolista, que había llegado a comienzos de 2026 como una de las grandes incorporaciones del mercado, rescindió este viernes su contrato con el Millonario y dejará la institución después de un paso que estuvo muy lejos de las expectativas que había generado.