Polémica en River: Kendry Páez explicó la verdad detrás del posteo que se viralizó
El mediocampista ecuatoriano salió a aclarar una publicación que se viralizó después de la caída del Millonario ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Kendry Páez negó haberse burlado de River luego de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026 y salió al cruce de una imagen que comenzó a circular en redes sociales. El mediocampista ecuatoriano aseguró que una supuesta historia de Instagram que fue interpretada como una provocación nunca fue publicada desde su cuenta oficial.
La polémica apareció después de la eliminación del conjunto de Núñez frente a Independiente Santa Fe. El Millonario quedó afuera del certamen internacional luego de perder por penales en el estadio Monumental, en un partido que terminó generando fuertes repercusiones dentro y fuera del club. En las horas posteriores al encuentro comenzó a difundirse en redes sociales una captura que supuestamente pertenecía al perfil de Páez.
La imagen tenía un fondo negro y estaba acompañada por el emoji. Algunos hinchas interpretaron aquella publicación como una cargada hacia el equipo argentino, especialmente por el delicado momento que atravesaba la institución. Sin embargo, el propio futbolista decidió intervenir para aclarar la situación y negó de manera contundente haber realizado ese posteo.
¿Qué dijo Kendry Páez sobre la supuesta historia de Instagram?
El jugador de 19 años utilizó sus redes sociales para explicar que la imagen que circuló no había sido publicada desde su perfil: “He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta”, manifestó Páez.
De esta manera, el futbolista buscó ponerle punto final a una controversia que había generado malestar entre los seguidores del Millonario. Además, dejó en claro que no tuvo intención de aprovechar la eliminación para realizar una provocación. “Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”, expresó el mediocampista ecuatoriano.
Sus declaraciones adquieren especial relevancia por el contexto que atraviesa actualmente en River: no forma parte del plantel profesional y se encuentra entrenándose en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas que tampoco están dentro de la consideración inmediata del cuerpo técnico.
¿Cuál es el futuro de Kendry Páez en River?
Mientras intenta dejar atrás la polémica, también espera resolver qué ocurrirá con su futuro profesional. El futbolista llegó a River a comienzos de 2026 en condición de cedido desde Chelsea, pero su paso por el Millonario no tuvo la continuidad esperada. Hasta el momento, disputó 14 partidos con la camiseta de River y no logró consolidarse como una pieza habitual del equipo.
La situación deportiva cambió durante los últimos meses y actualmente se encuentra apartado del plantel profesional. En paralelo, la institución analiza distintas alternativas para definir su próximo destino. La resolución también se encuentra relacionada con la planificación de Chelsea, club dueño de su pase y que deberá intervenir en las decisiones vinculadas con su futuro.
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