Polémica en River: Kendry Páez explicó la verdad detrás del posteo que se viralizó

Sus declaraciones adquieren especial relevancia por el contexto que atraviesa actualmente en River: no forma parte del plantel profesional y se encuentra entrenándose en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas que tampoco están dentro de la consideración inmediata del cuerpo técnico.

¿Cuál es el futuro de Kendry Páez en River?

Mientras intenta dejar atrás la polémica, también espera resolver qué ocurrirá con su futuro profesional. El futbolista llegó a River a comienzos de 2026 en condición de cedido desde Chelsea, pero su paso por el Millonario no tuvo la continuidad esperada. Hasta el momento, disputó 14 partidos con la camiseta de River y no logró consolidarse como una pieza habitual del equipo.

La situación deportiva cambió durante los últimos meses y actualmente se encuentra apartado del plantel profesional. En paralelo, la institución analiza distintas alternativas para definir su próximo destino. La resolución también se encuentra relacionada con la planificación de Chelsea, club dueño de su pase y que deberá intervenir en las decisiones vinculadas con su futuro.