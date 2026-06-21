Kevin Lenini Pina y un golazo histórico de Cabo Verde ante Uruguay
El conjunto que venía de sacarle un empate sin goles a España en el debut ahora soprendió en el inicio al equipo del Loco Bielsa.
El seleccionado de Cabo Verde sumó una nueva página dorada a su historia en las Copas del Mundo tras convertir su primer gol en la máxima cita del fútbol internacional este domingo, nada menos que ante Uruguay, por la segunda fecha del Mundial 2026.
El encargado de firmar esta hazaña fue Kevin Lenini, quien antes de la media hora de juego sorprendió a todos con un remate de tiro libre de larga distancia para abrir el marcador frente a Uruguay.
El volante cabo-verdiano ejecutó una falta desde muy lejos y colocó la pelota abajo, contra un palo, haciendo estéril el esfuerzo del arquero uruguayo Fernando Muslera, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.
Este gol representa el primer tanto oficial del conjunto africano en la historia de los mundiales. Cabe recordar que el debut absoluto de Cabo Verde en el torneo ya había sido histórico tras conseguir un empate 0-0 frente a España en la primera jornada, consolidando un arranque de competencia sin precedentes para el país.
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