Se filtró un explosivo video de Diego Milito en Racing: "Por eso nos tiran, por eso me matan..."

Sin casete y visiblemente enojado, el exdelantero apuntó de manera directa contra la oposición y dejó entrever la existencia de operetas mediáticas en contra de su gestión. "Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso le ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno", lanzó el Príncipe, exponiendo el desgaste que siente ante la exigencia de la tribuna y los ataques externos.