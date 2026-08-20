Se filtró un explosivo video de Diego Milito en Racing: "Por eso nos tiran, por eso me matan..."
El presidente de la Academia fue grabado durante una charla privada antes del duelo por Copa Argentina. Apuntó contra la oposición, cargó contra la prensa y pidió unidad para sostener su proyecto.
Un verdadero terremoto mediático sacude el mundo Racing. En las últimas horas comenzó a circular un video grabado en la previa del choque frente a Belgrano en San Luis, donde se lo ve a Diego Milito con un discurso apasionado y ensendido ante un círculo íntimo de dirigentes y allegados. Las imágenes, que no estaban destinadas a salir a la luz, dejan al descubierto la postura radical del mandatario albiceleste frente al tenso clima político y futbolístico que atraviesa la institución de Avellaneda.
Sin casete y visiblemente enojado, el exdelantero apuntó de manera directa contra la oposición y dejó entrever la existencia de operetas mediáticas en contra de su gestión. "Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso le ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno", lanzó el Príncipe, exponiendo el desgaste que siente ante la exigencia de la tribuna y los ataques externos.
Lejos de bajar el tono, el presidente avellanedense dejó en claro que su presencia en el sillón directivo responde a un objetivo de fondo que trasciende cualquier resultado de fin de semana. En un pasaje de máxima tensión, sentenció: "Yo no estoy acá por un cargo. Con todo respeto les digo, me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser presidente de Racing, pero lo más importante es la misión por la que estoy, que es dejar algo".
El máximo dirigente académico remarcó que el verdadero desafío de su ciclo pasa por un "cambio cultural" institucional que requiere paciencia y espalda. Argumentó que se preparó para este rol a lo largo de toda su carrera y que no claudicará pese al desgaste diario: "Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes".
La filtración ocurre en un contexto de marcada división interna y descontento en las tribunas por los altibajos del equipo. Pese a que el triunfo 1-0 ante el Pirata cordobés le dio aire al primer equipo en el certamen federal, el registro inédito reaviva la interna dirigencial e instala una fuerte incógnita sobre las repercusiones que tendrá este exabrupto en el día a día de la Academia.
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