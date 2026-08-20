Franco Colapinto contó cómo fue el robo que sufrió en Italia: "Fue el peor día de mi vida"
El piloto argentino de Alpine reveló detalles del inesperado episodio que atravesó durante sus vacaciones y contó qué fue lo que más lamentó perder.
Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para descansar antes de regresar a la actividad con Alpine, pero sus vacaciones tuvieron un episodio inesperado que terminó convirtiéndose en una de las experiencias más desagradables de su vida. El piloto argentino sufrió un robo en Italia y, por primera vez, contó públicamente cómo ocurrió el hurto, qué elementos le llevaron y cómo hizo para recuperar parte de sus pertenencias.
El argentino de 23 años relató la situación con su habitual sentido del humor, aunque reconoció que en el momento fue un golpe muy duro. Entre las cosas que perdió estuvieron su billetera, el pasaporte, ropa y otros objetos personales. Sin embargo, hubo una pérdida que especialmente lamentó: su mate y la matera que llevaba durante sus vacaciones.
Colapinto explicó que el descanso le había servido para recuperar energías después de una primera parte de temporada exigente. “Lindas vacaciones. Un par de semanas vienen bien, sobre todo con el calendario con tantas carreras. Al final, vas acumulando estrés y está bueno parar un rato”, contó en diálogo con ESPN.
El robo a Franco Colapinto ocurrió en Milán
Pero inmediatamente aclaró que el descanso tuvo un inconveniente importante: “Con un mate menos...”. Y cuando le preguntaron por lo sucedido, fue contundente: “Todo me robaron. Ojalá me hubieran robado el mate solo. Todo: billetera, pasaporte, toda la ropa. Un desastre. Me quedé en bolas”.
El piloto de Alpine explicó que el episodio ocurrió durante una visita a Milán. Colapinto había dejado sus pertenencias dentro del auto mientras se dirigía a comer a uno de sus restaurantes favoritos de Italia. “Fue en Milán. Dejé todo en el auto, fui a comer a un restaurante italiano que me gusta mucho a mí, donde hacen la mejor carbonara, y cuando volví no tenía nada. No había nada adentro”, relató.
La situación obligó al argentino a realizar la correspondiente denuncia ante la policía italiana. El problema se volvió todavía más complejo porque entre los objetos robados estaba su documentación personal. Sin embargo, cuando ya había regresado a Mónaco, recibió una llamada que modificó parcialmente el panorama. La policía italiana se comunicó con él para avisarle que habían encontrado la cartera con sus documentos.
Colapinto tuvo que regresar a Italia para recuperarlos y contó con sorpresa la cantidad de kilómetros que debió recorrer: “Volví y agarramos todo. 1200 kilómetros en un día hice, no sabés la cantidad de nafta que gasté”.
“Fue el peor día de mi vida”
Aunque pudo recuperar parte de lo perdido, el argentino reconoció que el momento del robo fue extremadamente angustiante. “Fue el peor día de mi vida”, aseguró al recordar lo ocurrido. Con el paso de los días, sin embargo, Colapinto intentó encontrarle un aprendizaje a la experiencia. El piloto explicó que nunca antes había atravesado una situación similar y que incluso tuvo que enfrentarse por primera vez a procedimientos como realizar una denuncia policial.
“Cuando pasa el tiempo... no te alegrás de un robo, pero aprendés un poco a qué hacer y cambiar. No es lindo que te roben, pero también aprendés”, reflexionó. Y agregó: “A mí nunca me habían robado, ni hecho una denuncia. Todos esos procesos son momentos en los que vas creciendo”.
Más allá de la documentación y la ropa, el objeto que más lamentó perder fue su equipo de mate. El piloto explicó que se había acostumbrado especialmente al sabor que tenía la bebida preparada con ese mate. “No sé qué hicieron con la matera y con el termo. El mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba. Tenía un sabor espectacular”, contó entre risas.
Corre Colapinto: los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
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