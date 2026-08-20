Franco Colapinto contó cómo fue el robo que sufrió en Italia: "Fue el peor día de mi vida"

La situación obligó al argentino a realizar la correspondiente denuncia ante la policía italiana. El problema se volvió todavía más complejo porque entre los objetos robados estaba su documentación personal. Sin embargo, cuando ya había regresado a Mónaco, recibió una llamada que modificó parcialmente el panorama. La policía italiana se comunicó con él para avisarle que habían encontrado la cartera con sus documentos.

Colapinto tuvo que regresar a Italia para recuperarlos y contó con sorpresa la cantidad de kilómetros que debió recorrer: “Volví y agarramos todo. 1200 kilómetros en un día hice, no sabés la cantidad de nafta que gasté”.

“Fue el peor día de mi vida”

Aunque pudo recuperar parte de lo perdido, el argentino reconoció que el momento del robo fue extremadamente angustiante. “Fue el peor día de mi vida”, aseguró al recordar lo ocurrido. Con el paso de los días, sin embargo, Colapinto intentó encontrarle un aprendizaje a la experiencia. El piloto explicó que nunca antes había atravesado una situación similar y que incluso tuvo que enfrentarse por primera vez a procedimientos como realizar una denuncia policial.

“Cuando pasa el tiempo... no te alegrás de un robo, pero aprendés un poco a qué hacer y cambiar. No es lindo que te roben, pero también aprendés”, reflexionó. Y agregó: “A mí nunca me habían robado, ni hecho una denuncia. Todos esos procesos son momentos en los que vas creciendo”.

Más allá de la documentación y la ropa, el objeto que más lamentó perder fue su equipo de mate. El piloto explicó que se había acostumbrado especialmente al sabor que tenía la bebida preparada con ese mate. “No sé qué hicieron con la matera y con el termo. El mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba. Tenía un sabor espectacular”, contó entre risas.

Corre Colapinto: los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto