Kevin Zenón reveló la ayuda que le dio Luis Advíncula cuando llegó a Boca: "Un plus..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1798384763168051337&partner=&hide_thread=false Kevin ZENÓN en @ElCanaldeBoca



“Al principio estaba un poco tímido, pero el grupo me ayudó. Le agradezco a Advíncula que me unió mucho al grupo, me acompañó y me hizo sentir uno más desde el principio. La adaptación fue mucho más rápida” pic.twitter.com/aJyzaysohc — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 5, 2024

Zenón es uno de los mejores jugadores de Boca: lleva jugados 24 partidos, marcó 6 goles y dio 10 asistencias. Además, se convirtió en un hombre clave para Diego Martínez y el funcionamiento futbolístico.

“Muy contento y feliz de poder aportar al equipo y ayudar al grupo en lo que necesite. Todavía no caigo de que estoy jugando acá porque me lo tomo con tranquilidad. No dimensiono lo que es el mundo Boca, por eso todavía no caigo. Me siento como un chico normal en todas partes y creo que no debería tomármelo así porque estamos expuestos a muchas cosas que últimamente no me venía pasando”, declaró.

Así sería la próxima camiseta titular de Boca para la temporada 24-25

Justo antes de confirmarse que Boca deberá enfrentarse a Independiente del Valle o Liga de Quito en Ecuador para seguir en la Copa Sudamericana, se filtró la posible nueva camiseta del Xeneize. Con detalles que recuerdan a los de River y tonalidades naranjas, la nueva indumentaria no ha sido del agrado de muchos fanáticos del club de La Ribera.

Aunque aún falta la confirmación oficial por parte del club y de la marca de las tres tiras que usualmente viste al equipo, pero divulgaron en las redes varias fotos de la nueva casaca que la marca estaría preparando.

posible camiseta de boca.jfif

Es bastante similar a la camiseta actual de Boca, pero con una notable diferencia en la franja amarilla central, que ahora presenta un diseño con distintas tonalidades de amarillo y naranja. Además, la camiseta se asemeja a la de River que se filtró hace unos meses, ambas con tiras en la parte baja.