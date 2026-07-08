Bronca en redes por un comentario de Manuel Ibero de Gran Hermano contra Lionel Messi: qué dijo
Si bien está posicionado favorablemente ante el público de GH, esto podría cambiar para Manuel, que se dedicó a criticar al mejor jugador del mundo.
Luego del sufrido y milagroso triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Manuel Ibero despertó bronca en redes sociales al lanzar un contundente análisis sobre el nivel de Lionel Messi en la competencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Qué dijo Manuel en Gran Hermano sobre Lionel Messi
En diálogo con Yipio Pintos, el joven analizó el partido ante Egipto y señaló: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes", lo que recibió la inmediata desaprobación de su aliada en el juego: "No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol".
Seguidamente, Manuel redobló la apuesta: "El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no".
Luego, puso sobre la mesa la posibilidad de ir a ver la final del Mundial 2026, con Argentina coronándose campeona, e imponerse en la competencia: "Es lindo, pero prefiero ganar Gran Hermano", dijo, lo cual en absoluto fue leído como un halago a la competencia de Telefe, sino como una expresión de desapego por la felicidad del país.
La repercusión en redes sociales
Inmediatamente, los usuarios de X salieron a cruzar a Ibero: "Este tipo es un idiota, pretende ser actor con esa voz gangosa"; "Por favor, saquen a este gangoso, no es un jugador, es un inútil que lo único que hace es cocinar y defender a dos vacas lecheras"; y "Saquenlooooooooo... MANU AL 9009 YAAAAAA A NIGRO LO SACAMOS X MUCHO MENOS", fueron algunos de los comentarios que despertó lo dicho por el exnovio de Zoe Bogach.
Otro usuario, en tanto, opinó: "Manuel es un idiota que no sabe nada de nada. Es una ojota, no sirve para ningún deporte".
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