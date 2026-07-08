Bronca en redes por un comentario de Manuel Ibero de Gran Hermano contra Lionel Messi: qué dijo

Qué dijo Manuel en Gran Hermano sobre Lionel Messi

En diálogo con Yipio Pintos, el joven analizó el partido ante Egipto y señaló: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes", lo que recibió la inmediata desaprobación de su aliada en el juego: "No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol".