El emotivo mensaje de Javier Zanetti a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina
El histórico exfutbolista de la Albiceleste le dedicó sentidas palabras al astro rosarino en la previa del partido ante Benín y analizó el futuro de la Selección.
La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina moviliza al mundo del fútbol. De cara al encuentro de este 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, distintas figuras del deporte expresan sus sensaciones. En esta oportunidad, Javier Zanetti se sumó a las muestras de afecto y le dedicó un mensaje cargado de emoción al capitán nacional.
El emotivo mensaje de Javier Zanetti a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina
En el marco del evento Olé Summit realizado en la Usina del Arte, el actual vicepresidente del Inter de Milán palpitó la fiesta que se vivirá en Núñez. "Lo de Leo lo vivo con mucha emoción por lo que va a sentir. La gente le va a demostrar su amor a un deportista que nos representó de la mejor manera en todo el mundo", destacó el Pupi, quien compartió plantel con la Pulga en sus primeros años con la camiseta celeste y blanca.
Además, le expresó su cariño: "Lo quiero mucho, lo admiro y le agradezco por toda la felicidad que nos dio".
El exfutbolista de 53 años, cuarto jugador con más presencias en la historia del seleccionado, también analizó el desempeño del equipo en la última Copa del Mundo. Aunque la Argentina cayó en la final frente a España, el exdefensor ponderó la entrega del plantel conducido por Lionel Scaloni y valoró el esfuerzo colectivo para alcanzar la instancia decisiva.
Asimismo, Zanetti proyectó el escenario para los próximos años y respaldó el proceso de renovación generacional en el equipo nacional. El histórico lateral destacó la aparición de jóvenes talentos y remarcó que el país cuenta con materia prima de jerarquía para sostener el nivel competitivo de cara a los nuevos desafíos internacionales.
Por último, el Pupi celebró las más de dos décadas de labor de la Fundación Pupi, enfocada en la protección integral de niños y familias en situación de vulnerabilidad en la provincia de Buenos Aires. Pese a que confirmó que no podrá asistir al Monumental por compromisos de agenda, dejó en claro su orgullo por el legado que Messi deja en la Selección Argentina.
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