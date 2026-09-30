El emotivo mensaje de Javier Zanetti a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

En el marco del evento Olé Summit realizado en la Usina del Arte, el actual vicepresidente del Inter de Milán palpitó la fiesta que se vivirá en Núñez. "Lo de Leo lo vivo con mucha emoción por lo que va a sentir. La gente le va a demostrar su amor a un deportista que nos representó de la mejor manera en todo el mundo", destacó el Pupi, quien compartió plantel con la Pulga en sus primeros años con la camiseta celeste y blanca.