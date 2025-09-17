Kun Agüero llamó a apoyar a Javier Milei porque "el 'no tener para comer' existe hace años"

No es la primera vez que el exfutbolista de la Selección Argentina se manifiesta políticamente y genera controversias. Supo ser anticuarentena y antivacunas, y hasta alguna vez se quejó por tener que pagar impuestos en la Argentina.

Además, en pleno debate sobre el posible desembarco de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Agüero se reunió en noviembre del año pasado con la diputada libertaria Juliana Santillán. "Futbol Libre!!. SAD", escribió la legisladora, junto a la foto en la que aparece con el exfutbolista y una pelota de fútbol.

En el programa Argenzuela de Jorge Rial revelaron entonces que para sorpresa de muchos, el Kun pasó por la Casa Rosada, con el fin de visitar a Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Milei, aunque aprovechó para sacarse una foto con la mencionada diputada.