La foto del Kun Agüero junto a una importante diputada de La Libertad Avanza

Si bien el exfutbolista se expresó en varias oportunidades a favor de la gestión libertaria, era algo impensado tanta cercanía con uno de los principales hombres del Presidente de la Nación, aunque bien podría estar relacionado con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Es que el exdelantero de la Selección Argentina ya había manifestado su adhesión a la iniciativa oficial de incorporar las SAD en el fútbol argentino, una propuesta impulsada por el actual Gobierno y Mauricio Macri, pero que está siendo resistida por la AFA.

En todo este marco, en La Libertad Avanza hubo tiempo para "cholulear": es que la diputada libertaria, Juliana Santillán, aprovechó para sacarse una foto con el Kun y publicarla en sus redes.

"Futbol Libre!!. SAD", escribió la legisladora, junto a la foto en la que aparece con Agüero y una pelota de fútbol.

image.png

El día que el Kun Agüero se mostró a favor de las SAD

Sergio "Kun" Agüero se metió en la polémica que mantiene la tensión entre la gestión de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), actualmente presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Hace unos cuatro meses atrás, el exfutbolista se mostró nuevamente a favor de la iniciativa libertaria en diálogo con Martín "Coscu" Di Salvo en un stream: "Se habilitaron las sociedades anónimas deportivas, así que se vienen cosas picantes. Hay muchos que me matan, pero a mí me da igual, yo puedo opinar como todos los demás", comenzó indicando, luego de que el Gobierno avanzara con la iniciativa, lo que luego recibió sus frenos.

En este sentido, el ex Independiente defendió su postura al decir que "por ahí eso va a beneficiar, pero está mal explicado". Y agregó: "Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... bueno, listo, pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida, ¿o qué? ¿hay miedo? ¿están cagados?", lanzó desafiante.