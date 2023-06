Kun Agüero: "Con Pep Guardiola al principio era amor y odio"

“Él sabía que yo no era tanto de presionar. Un día me llama a la oficina y me dice ‘mirá, se que hay cosas que no vas a hacer, entonces te voy a poner con un defensor y ese defensor no sale jugando, nada más’. Yo contento con esa decisión. Me iba con el defensor, si se movía para un lado lo seguía. Así ganaba más energía para cuando teníamos la pelota poder atacar que para mí era lo más importante”, contó sobre el entendimiento táctico.

“Entendimos mi funcionamiento, y si por ejemplo un rival tenía dos centrales con buen pie, quizás apostaba por Gabriel Jesús que era más constante y tenía más resistencia a la hora de presionar”, cerró Agüero al respecto.