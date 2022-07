El golazo de Benjamín Agüero en las inferiores de Tigre

El video fue publicado por el propio Benja en sus redes sociales.

Benjamín Aguero

Hace un par de meses, fue el propio Kun Agüero el que contó a través de Twitch que su hijo había comenzado a jugar en las inferiores de Tigre.

"Arrancó por primera vez a jugar en un club. Jugaba en el barrio, y ahora fue a Tigre. Se fue a probar la semana pasada, y me escribe y me dice 'pa, quedé'", contó el ex futbolista.