El Kun Agüero volvió a hablar de su foto con la camiseta de River: ¿qué dijo?

En este contexto, el ex delantero de la Selección reveló que estuvo de dejar el Rojo para pasar al River cuando era estaba en las inferiores: "Cuando tuve unos quilombos en Independiente con porcentajes de pases. Estuve como tres o cuatro meses que mi viejo no quería que vaya y me fui a probar, pero no me quisieron dar pensión, mi viejo se enojó y dijo que si no me la daban, me iba. Si me hubiesen dado la pensión, hubiese jugado en River".

"Yo quería jugar en Independiente, pero era chico y no sabía lo que estaba pasando internamente en el club. Mi viejo me dijo de ir a River porque necesitaba que vaya al colegio y esté en la pensión. Fuimos, me probé, ya me conocían pero no sé quién era el director que dijo que no había lugar, Mi viejo dijo que no me iba a llevar desde Quilmes hasta Núñez todos los días porque no podía", agregó el Kun.