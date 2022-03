La revelación del Kun Agüero sobre su relación con Jorge Sampaoli

Luego de introducir lo que pasaba con el DT de Casilda, el ex futbolista no tuvo problemas en ampliar. El Kun sostuvo que el entrenador tenía extrañas formas de manejarse. “Para un jugador como yo, que llevo varios años en la selección me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa. Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)’”, sentenció.

“Yo le dije que me de un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire”, señaló el ex Manchester City.

Entonces, concretamente sobre su molestia con Sampaoli, el Kun Agüero, reveló: “No voy a decir el nombre de quien me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona”.

“Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije ‘Este loco me va a dejar afuera del Mundial’”, completó.