Kun Agüero reveló las intimidades de los festejos de Argentina tras ganar la Copa del Mundo

Y además agregó: "En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. 'Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda'. Y ahí se bajó. Andaba arrodillado después".

messi agüero final

Otra de las cosas que reveló el exjugador del Manchester City fue el "reto" de Lionel Messi en pleno de los festejos pidiéndole que deje de tomar: "Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. Éramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea ahí en Qatar. En un momento, Leo se enojó y me dijo 'pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol".

También reveló que los jugadores de la Selección querían que los acompañe a los festejos en el país y explicó porque no pudo hacerlo: "Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: 'Dale, vamos. Presentemos el pasaporte, todo'. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llame a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo".