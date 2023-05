¿River le compite al Manchester City? La tajante respuesta del Kun Agüero

¿RIVER LE PUEDE COMPETIR AL CITY? LA RESPUESTA DEL KUN AGÜERO

Hace unos días, Carlos Fernando Navarro Montoya, un emblema de Boca, dijo que el equipo de Martín Demichelis estaba en condiciones de competir contra Manchester City, líder de la Premier League y en semifinales de la Champions League. Rápidamente el debate explotó en las redes sociales y Martín Souto le trasladó la pregunta a Sergio Agüero.

“Pueden organizar un amistoso y jugar, pero en tema de competición, ponés a River en la Premier League y contra Manchester City no hay chance. El City te arrasa", comenzó diciendo el Kun. Y además agregó: "No quiere decir que River no tenga buen equipo, pero no está preparado. Tienen otra preparación y otra calidad de jugadores. La calidad que tiene un equipo europeo como el Manchester City hoy no la tiene River".

"No hay comparación. No sé cómo fue ni quién dijo que sí. Pero si Demichelis que fue jugador y ahora lo ve de entrenador dice que no… tampoco es boludo”, cerró Agüero.