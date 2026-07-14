Kylian Mbappé, eliminado: qué pasa con la tabla de máximo goleador histórico de los Mundiales

De todos modos, al capitán argentino también le quedan dos partidos por delante. También está en juego la tabla de goleadores del acutal certamen, que tiene a ambos a la cabeza con 8 tantos, seguido por Harry Kane y Jude Bellingham con 6 cada uno.

La confusión masiva en las plataformas digitales (como X e Instagram) desató una ola de análisis y nerviosismo. Muchos usuarios argumentaban que los goles convertidos en los partidos por el tercer lugar poseían un valor "secundario" o que la motivación de las selecciones no era la misma, pero lo cierto es que para la FIFA toda anotación en el cuadro oficial cuenta por igual.