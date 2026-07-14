Kylian Mbappé, eliminado: qué pasa con la tabla de máximo goleador histórico de los Mundiales
La eliminación de Francia en las semis ante España generó alivio en las redes, donde muchos creían que la marca histórica de Lionel Messi quedaba blindada.
El debate estadístico en el planeta fútbol se encendió por completo en las últimas horas tras la impactante eliminación de Francia a manos de España en las semifinales de la Copa del Mundo: ¿cómo queda la pelea entre Kylian Mbappé y Lionel Messi por ser el máximo goleador del torneo y de la historia de los Mundiales?
Inmediatamente después del pitazo final, las redes sociales estallaron con hinchas albicelestes celebrando que Mbappé no jugaría la final y dando por hecho que el récord de Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales (con 21 tantos) quedaba asegurado por al menos cuatro años más.
Sin embargo, los fanáticos pecaron de optimistas al olvidar un detalle crucial del reglamento del torneo: a la selección francesa todavía le queda por disputar el partido por el tercer puesto.
Kylian Mbappé y Lionel Messi: cómo está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo
La tabla histórica de artilleros en las Copas del Mundo mantiene una paridad dramática en la cima. Tras su desempeño en Norteamérica, Kylian Mbappé suma un total de 20 goles mundialistas, ubicándose a tan solo un grito de los 21 que ostenta el capitán argentino.
Esto significa que el delantero del Real Madrid tendrá una última oportunidad el próximo sábado en la "final de consolación". Con marcar un gol igualará la línea de Messi, y si llega a convertir un doblete, se adueñará en soledad del récord absoluto de la competencia con apenas 27 años.
De todos modos, al capitán argentino también le quedan dos partidos por delante. También está en juego la tabla de goleadores del acutal certamen, que tiene a ambos a la cabeza con 8 tantos, seguido por Harry Kane y Jude Bellingham con 6 cada uno.
La confusión masiva en las plataformas digitales (como X e Instagram) desató una ola de análisis y nerviosismo. Muchos usuarios argumentaban que los goles convertidos en los partidos por el tercer lugar poseían un valor "secundario" o que la motivación de las selecciones no era la misma, pero lo cierto es que para la FIFA toda anotación en el cuadro oficial cuenta por igual.
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