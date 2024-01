Filtran la cantidad de dinero que Kylian Mbappé habría pedido para llegar al Real Madrid

Según Mundo Deportivo, Mbappé aspira a un sueldo de 100 millones de euros brutos por año, es decir, 50 millones netos, que es más del doble de lo que reciben figuras del plantel del Madrid como el alemán Toni Kroos o el croata Luka Modric.

kylian mbappe 2.jpg

Pero, además, el entorno del crack estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé, ya que el PSG no recibirá nada, que no obstante especuló con que esas cifras no serán aceptadas por las autoridades del Real Madrid.

La contratación de Mbappé es desde hace mucho un deseo del club presidido por Florentino Pérez. Según revelaron desde Francia, las autoridades del París están pensando en ofrecerle dos propuestas distintas que, en caso de no aceptar, admitirán su salida.

mbappe.jpg

La primera de las dos consta de una extensión por dos años más otro opcional, mientras que la otra alternativa lo uniría a PSG por los siguientes cuatro años. En ambos casos, los números por los cuales firmaría serían exorbitantes y probablemente nunca se hayan visto.

El campeón del mundo jugó 286 partidos hasta hoy, a lo largo de seis temporadas con la camiseta parisina: marcó 240 goles, brindó 104 asistencias y ganó 14 títulos.