La maldición que la Selección Argentina buscará romper en la final del Mundial 2026

La Selección argentina había alcanzado la cima del ranking FIFA antes del inicio del Mundial 2026, favorecida por algunos resultados registrados durante la última fecha FIFA. Sin embargo, el desarrollo de la Copa del Mundo modificó transitoriamente las posiciones y permitió que Francia volviera a ubicarse en lo más alto. La victoria sobre Inglaterra en las semifinales, sumada a la derrota del seleccionado francés ante España, devolvió a la Albiceleste al primer lugar de la clasificación internacional.

Un doble desafío en la final del Mundial 2026

El próximo domingo, Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey con la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia y conseguir el bicampeonato mundial. Además, el equipo de Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de terminar con una estadística que lleva más de tres décadas vigente y convertirse en la primera selección campeona del mundo que logra levantar el trofeo siendo la número uno del ranking FIFA.