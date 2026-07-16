La maldición que la Selección Argentina buscará romper en la final del Mundial 2026
La Selección Argentina recuperó el número uno del ranking FIFA y afrontará la final ante España con un desafío histórico pendiente.
La clasificación a la final del Mundial 2026 le permitió a la Selección Argentina volver a la cima del ranking FIFA. Sin embargo, el liderazgo mundial llega acompañado de una particular estadística: ninguna selección logró consagrarse campeona del mundo ocupando el primer puesto desde la creación del ranking en 1993.
Después del triunfo frente a Inglaterra y la eliminación de Francia a manos de España, el equipo de Lionel Scaloni recuperó el primer puesto del ranking FIFA y disputará la final como la selección mejor ubicada del planeta.
Pero el liderazgo internacional esconde un dato llamativo. Desde que la FIFA implementó el ranking mundial en 1993, ninguna selección pudo conquistar una Copa del Mundo llegando al torneo o a la final como número uno del mundo. La particular racha comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania lideraba la clasificación y el campeón terminó siendo Brasil.
Los antecedentes que alimentan la estadística
Brasil llegó como líder del ranking a los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Aunque alcanzó la final en 1998, no pudo quedarse con el título. En 2002 se consagró campeón, pero había comenzado el torneo como escolta de Francia.
Por su parte, Francia encabezó el ranking antes del Mundial de 2002 y quedó eliminada en la fase de grupos. España ocupó el primer puesto antes de Brasil 2014 y también sufrió una temprana eliminación. Alemania lideró la clasificación antes de Rusia 2018 y quedó afuera en la primera ronda, mientras que Brasil llegó como número uno a Qatar 2022, donde Argentina terminó levantando la Copa del Mundo.
La Selección argentina había alcanzado la cima del ranking FIFA antes del inicio del Mundial 2026, favorecida por algunos resultados registrados durante la última fecha FIFA. Sin embargo, el desarrollo de la Copa del Mundo modificó transitoriamente las posiciones y permitió que Francia volviera a ubicarse en lo más alto. La victoria sobre Inglaterra en las semifinales, sumada a la derrota del seleccionado francés ante España, devolvió a la Albiceleste al primer lugar de la clasificación internacional.
Un doble desafío en la final del Mundial 2026
El próximo domingo, Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey con la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia y conseguir el bicampeonato mundial. Además, el equipo de Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de terminar con una estadística que lleva más de tres décadas vigente y convertirse en la primera selección campeona del mundo que logra levantar el trofeo siendo la número uno del ranking FIFA.
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