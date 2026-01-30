La AFA blindó a los cuerpos técnicos de todas las Selecciones Nacionales hasta 2028

"Estamos muy contentos de que continúen trabajando junto a nuestras selecciones. Esto marca una vez más el fuerte compromiso que nos une a todos para que la Selección Argentina tenga garantizado el profesionalismo por otro período más", expresó Tapia tras las fotos oficiales con cada uno de los entrenadores.

Con esta decisión, la Asociación del Fútbol Argentino busca blindar el método de trabajo que ha dado frutos no solo en títulos, sino en la promoción de nuevos talentos, estableciendo una línea de conducta y juego unificada desde las bases hasta la Mayor.