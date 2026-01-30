La AFA blindó a los cuerpos técnicos de todas las Selecciones Nacionales hasta 2028
Junto a figuras como Pablo Aimar y Diego Placente, Chiqui Tapia oficializó la renovación contractual de las estructuras juveniles, femeninas y de playa por un nuevo ciclo mundialista.
En una jornada clave para el futuro del fútbol nacional, el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza fue escenario de la firma, que garantiza la estabilidad de las Selecciones Argentinas por los próximos cuatro años, y que lo tuvo presente al presidente de la AFA, Claudio Tapia,
El "Chiqui" encabezó el acto de rúbrica de los nuevos contratos que vinculan a los profesionales del staff con la institución hasta 2028, asegurando así que el exitoso modelo de formación y competencia no sufra interrupciones.
La medida alcanza a la totalidad de las categorías formativas y disciplinas complementarias. Entre las firmas más destacadas se encuentran las de Pablo Aimar y Diego Placente, pilares en la formación de juveniles, así como los responsables del fútbol femenino y las selecciones de playa.
La lista de los cuerpos técnicos que sellaron su continuidad incluye:
- Juveniles Masculinos: Sub 20, Sub 17 y Sub 15.
- Fútbol Femenino: Selección Mayor, Sub 20, Sub 17 y Sub 15.
- Fútbol Playa: Selección Mayor y Sub 20.
- Estructuras Especiales: Selección Sub 20 del Ascenso y el Departamento de Entrenadores de Arqueros.
Desde la AFA aclararon que el cuerpo técnico de Futsal renovará su vínculo apenas regrese al país, ya que actualmente se encuentran disputando la Copa América con la Selección Mayor Masculina.
"Estamos muy contentos de que continúen trabajando junto a nuestras selecciones. Esto marca una vez más el fuerte compromiso que nos une a todos para que la Selección Argentina tenga garantizado el profesionalismo por otro período más", expresó Tapia tras las fotos oficiales con cada uno de los entrenadores.
Con esta decisión, la Asociación del Fútbol Argentino busca blindar el método de trabajo que ha dado frutos no solo en títulos, sino en la promoción de nuevos talentos, estableciendo una línea de conducta y juego unificada desde las bases hasta la Mayor.
