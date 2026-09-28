AFA publicó los audios del VAR tras las polémicas en Estudiantes vs. Rosario Central

Audios del VAR, la polémica en Estudiantes vs. Rosario Central y la decisión de AFA

Sin embargo, el instante de mayor tensión de la jornada que coronó al Canalla llegó con la desestimada mano de Ignacio Ovando, una maniobra que desencadenó las protestas generalizadas de todo el plantel albirrojo en Santiago del Estero. En las grabaciones oficiales se escucha con claridad la justificación técnica para no sancionar la pena máxima: "Es un movimiento natural de la mano. El balón pega en la mano, pero es natural, el defensor mira para abajo. La mano está por delante de su cabeza, no hay movimiento adicional".