La Selección Argentina ya tiene horarios confirmados para sus tres amistosos: cuándo juega
La AFA oficializó las horas de los tres partidos que disputará el equipo de Lionel Scaloni en el país. El primer encuentro será en Córdoba y los otros dos se jugarán en el Monumental.
La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para la próxima fecha FIFA. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los horarios de los tres amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
La Albiceleste tendrá una agenda cargada: jugará tres partidos en apenas seis días y utilizará esta serie de encuentros para continuar con la preparación de cara al próximo ciclo mundialista.
Además, el último compromiso tendrá un condimento especial porque será la despedida de Lionel Messi del público argentino con la camiseta de la Selección. El plantel ya se encuentra concentrado en el predio de AFA y Scaloni dispone de 35 futbolistas para afrontar esta seguidilla de compromisos.
Argentina-Bolivia: cuándo y dónde juega la Selección
El primer partido será ante Bolivia. La Scaloneta se presentará el miércoles 30 de septiembre a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el inicio de una serie que tendrá tres encuentros en territorio argentino y que le permitirá al cuerpo técnico distribuir minutos entre los futbolistas convocados.
El objetivo del pujatense será aprovechar la gran cantidad de jugadores disponibles para evaluar distintas alternativas y continuar observando nombres de cara a la renovación del plantel. El partido frente a Bolivia marcará, además, el comienzo de una seguidilla que tendrá muy poco descanso entre un encuentro y otro.
Argentina-Burkina Faso: día y horario
El segundo compromiso llegará apenas tres días después. La selecta se enfrentará con Burkina Faso el sábado 3 de octubre a las 21. El encuentro se disputará en el Monumental, que volverá a recibir a la Albiceleste después del partido inicial en Córdoba.
Este amistoso será una nueva oportunidad para que el director técnico les dé minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del seleccionado y para que el entrenador pueda probar diferentes variantes en una convocatoria especialmente numerosa.
Argentina-Benín: el partido más especial de la fecha FIFA
El tercer y último encuentro tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el Monumental. La Selección Argentina se enfrentará con Benín en una jornada que tendrá un significado especial por la presencia de Lionel Messi.
El capitán argentino disputará allí su último partido frente al público argentino con la camiseta de la Selección, en el marco de una jornada que estará marcada por la despedida de varias figuras. Messi y Nicolás Otamendi estarán disponibles exclusivamente para este encuentro. Ambos tendrán así la posibilidad de despedirse del público después de haber dejado atrás su etapa con la Selección.
Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA
- ARQUEROS: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.
- DEFENSORES: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.
- VOLANTES: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.
- DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.
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