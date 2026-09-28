La Selección Argentina ya tiene horarios confirmados para sus tres amistosos: cuándo juega

Argentina-Burkina Faso: día y horario

El segundo compromiso llegará apenas tres días después. La selecta se enfrentará con Burkina Faso el sábado 3 de octubre a las 21. El encuentro se disputará en el Monumental, que volverá a recibir a la Albiceleste después del partido inicial en Córdoba.

Este amistoso será una nueva oportunidad para que el director técnico les dé minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del seleccionado y para que el entrenador pueda probar diferentes variantes en una convocatoria especialmente numerosa.

Cuánto cuesta la camiseta especial que Lionel Messi usará en su partido despedida

Argentina-Benín: el partido más especial de la fecha FIFA

El tercer y último encuentro tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el Monumental. La Selección Argentina se enfrentará con Benín en una jornada que tendrá un significado especial por la presencia de Lionel Messi.

El capitán argentino disputará allí su último partido frente al público argentino con la camiseta de la Selección, en el marco de una jornada que estará marcada por la despedida de varias figuras. Messi y Nicolás Otamendi estarán disponibles exclusivamente para este encuentro. Ambos tendrán así la posibilidad de despedirse del público después de haber dejado atrás su etapa con la Selección.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA