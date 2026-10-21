Afirman que Lionel Scaloni seguirá en la Selección Argentina hasta el Mundial 2030

Los detalles del contrato: formato 2+2 y anuncio oficial

La ingeniería contractual ideada para la renovación de Scaloni contempla un esquema flexible denominado formato 2+2. En primer término, el vínculo se extenderá formalmente por dos años, garantizando su presencia en el banco albiceleste hasta la finalización de la Copa América 2028. Una vez concluido dicho certamen, el contrato incluirá una cláusula de renovación automática hasta la Copa del Mundo 2030, sujeta a la conformidad mutua de ambas partes para encarar la recta final hacia la cita ecuménica.