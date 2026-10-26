Cómo serán los torneos de la Liga Profesional de Fútbol en 2027: la propuesta que analizan los dirigentes
El fútbol argentino podría ir hacia una nueva modificación de sus competencias para el próximo año, buscando otra vez enfrentamientos "todos contra todos".
De cara a la temporada 2027, los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) evalúan un cambio de formato para el certamen de Primera División con 30 equipos: según trascendió este lunes, terminarían las habituales zonas y se disputaría un certamen en el que todos los clubes se enfrenten entre sí a lo largo del año.
La propuesta técnica será debatida de manera formal este jueves durante la reunión de directivos de los clubes en las oficinas de Puerto Madero. De aprobarse la iniciativa, el calendario mantendría las definiciones por playoffs, pero bajo un sistema de tabla única renovado.
De esta manera, el fútbol argentino se encamina otra vez hacia una nueva e importante reestructuración en sus torneos.
Cómo sería el nuevo formato de la Liga Profesional
De acuerdo con la información brindada este lunes por TyC Sports, el proyecto en análisis contempla los siguientes puntos centrales para la competencia:
- Sin Zona A ni Zona B: Se elimina la división en dos grupos paralelos. Los 30 equipos de Primera jugarán todos contra todos.
- Fecha de clásicos: Además de los 29 cruces regulares, se incluirá una jornada extra reservada para los clásicos o emparejamientos regionales.
- Corte de clasificación en la fecha 15: Al término de la primera ronda, los 16 mejores clasificados de la tabla general conformarán el cuadro de eliminación directa (playoffs) para definir al campeón del Torneo Apertura.
- Torneo Clausura en la fecha 30: El mismo procedimiento se repetirá para la segunda mitad de la temporada, clasificando a los 16 mejores ubicados tras completarse las 30 fechas para pelear por la segunda corona del año.
- Campeón de la Tabla Anual: Quien finalice en el primer puesto de la tabla acumulada tras disputar las 30 jornadas se consagrará campeón de la Liga, tal como se implementó en el formato actual.
Cupos a las copas y detalles a definir
En materia de clasificación a las competencias de la CONMEBOL, la distribución mantendrá el esquema vigente: obtendrán su boleto directo a la Copa Libertadores los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga (tabla anual) y la Copa Argentina, mientras que las plazas restantes a la Libertadores y Copa Sudamericana se otorgarán por la tabla anual acumulada.
Entre los puntos pendientes que los dirigentes resolverán en las próximas comisiones se destacan el mecanismo de descensos (promedios y tabla general) y el ajuste del calendario de partidos: bajo este nuevo esquema, cada club disputará 30 encuentros anuales por los puntos, dos menos en comparación con las 32 jornadas programadas para la temporada 2026.
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