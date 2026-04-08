La alegría de Leandro Paredes tras su debut con Boca en Copa Libertadores: "Cumplí un sueño"

El mediocampista también se refirió a su presente y a lo que significa atravesar este momento en su carrera: “Poder hacerlo a los 31 años, convertir y ganar me pone muy contento”, expresó, combinando satisfacción personal con ambición colectiva de cara a lo que viene. El debut dejó señales positivas, pero también enseñanzas.

Con un plantel competitivo y jugadores de jerarquía, el equipo buscará ajustar detalles para sostener el rendimiento a lo largo del torneo. En ese camino, la experiencia y el liderazgo de Paredes serán fundamentales para alimentar la ilusión de pelear por el título continental.

Los momentos más destacados de Leandro Paredes ante Universidad Católica

Embed Leandro Paredes vs U. Católica. Debut Copa Libertadores. pic.twitter.com/xrXbjRvAKU — (@JuannDis) April 8, 2026