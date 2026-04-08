La alegría de Leandro Paredes tras su debut con Boca en Copa Libertadores: "Cumplí un sueño"
El mediocampista fue clave en el triunfo del Xeneize, celebró cumplir un anhelo personal y reconoció que el equipo debe mejorar en los cierres de partido.
Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas en el debut de Boca en la Copa Libertadores 2026. Autor del primer gol en la victoria por 2-1 frente a Universidad Católica, el mediocampista no solo se destacó por su aporte en el marcador, sino también por su liderazgo dentro del campo. Sin embargo, más allá de la alegría por el resultado, dejó en claro que hay aspectos a corregir.
Una vez finalizado el encuentro, el volante analizó el desarrollo del partido y no ocultó cierta autocrítica respecto al tramo final. Si bien, el conjunto azul y oro tuvo el control durante buena parte del juego, terminó sufriendo más de lo esperado en los últimos minutos, algo que no pasó desapercibido para el futbolista. “Creo que los últimos 20 minutos lo podíamos haber hecho mucho mejor”, señaló Paredes, marcando una postura exigente pese al triunfo.
En esa misma línea, profundizó sobre la sensación que le dejó el cierre del encuentro: “Teníamos un partido bastante controlado y terminar así no nos gusta”. Sus palabras reflejan la mentalidad de un equipo que busca crecer y no conformarse solo con el resultado.
A pesar de esa mirada crítica, el mediocampista también valoró lo conseguido en un contexto siempre difícil como lo es jugar fuera de casa en la Copa Libertadores. “Se ganó, que era lo importante. Comenzamos con el pie derecho”, afirmó, destacando la importancia de sumar en el inicio del certamen.
En lo personal, la noche tuvo un significado especial para el futbolista. Más allá del rendimiento y el gol, Paredes cumplió un objetivo que lo acompañó desde sus inicios. “Jugar la Libertadores con Boca era uno de mis sueños de chico”, confesó con emoción, dejando en evidencia el vínculo que lo une con el club.
El mediocampista también se refirió a su presente y a lo que significa atravesar este momento en su carrera: “Poder hacerlo a los 31 años, convertir y ganar me pone muy contento”, expresó, combinando satisfacción personal con ambición colectiva de cara a lo que viene. El debut dejó señales positivas, pero también enseñanzas.
Con un plantel competitivo y jugadores de jerarquía, el equipo buscará ajustar detalles para sostener el rendimiento a lo largo del torneo. En ese camino, la experiencia y el liderazgo de Paredes serán fundamentales para alimentar la ilusión de pelear por el título continental.
Los momentos más destacados de Leandro Paredes ante Universidad Católica
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