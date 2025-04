La alentadora noticia que recibió River sobre Miguel Borja: ¿llega al Superclásico?

Así lo informó el periodista Juan Cortese en su cuenta de X: "Buenas noticias para River: Miguel Borja no tendría lesión muscular y por ahora no requiere de estudios. Se trata de una molestia en la inserción del aductor y el pubis. No está descartado para el Superclásico".

De esta manera, Marcelo Gallardo podría contar con el colombiano para el domingo próximo, cuando River reciba en el Más Monumental al Xeneize, que también llega con un triunfo bajo el brazo.

Milton Giménez sufrió un esguince y es duda para el Superclásico

La clasificación a octavos de final del Torneo Apertura 2025 no le dejó buenas noticias a Boca. En medio de la alegría por el triunfo ante Belgrano, el cuerpo técnico recibió una señal de alarma: Milton Giménez debió salir lesionado por un fuerte dolor en el tobillo derecho y su presencia en el Superclásico contra River está en duda.

Durante el segundo tiempo, el delantero pidió el cambio por molestias físicas y dejó el campo visiblemente dolorido. En su lugar ingresó Ayrton Costa, ya que Fernando Gago optó por cerrar el partido con una línea de cinco defensores. Luego del encuentro, se confirmó que sufrió un esguince de tobillo, aunque todavía no se determinó el grado de la lesión.

Si se trata de un esguince leve (grado 1), el delantero podría llegar con lo justo al duelo ante el Millonario el próximo domingo 27 de abril, aunque sería evaluado hasta último momento. En cambio, si se trata de una lesión más compleja, quedará descartado automáticamente para el partido más esperado del semestre.