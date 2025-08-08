La dirigencia de Boca salió a defender al Chanchi Riquelme: qué rol tiene en el club

riquelme hermano.jpg

Rosica, a su vez, profundizó sobre el papel de Cristian en las obras de infraestructura: “Se ocupa de las obras del club, es el cerebro detrás de todo. Tiene gran sentido estético y se le ocurren ideas que enriquecen el día a día de Boca. Fue clave incluso en el proyecto de ampliación de la Bombonera. Es una persona muy importante, pero lamentablemente ha sido demonizado y estigmatizado. Hoy las redes sociales no perdonan y se olvidan de que uno tiene familia”, expresó.