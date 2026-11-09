La atajada de Vozinha en el minuto 97 que desató el festejo de Colo-Colo campeón en Chile

También se refirió a lo que representa este logro después de tantos años de carrera: “Pienso que es culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y más de una vez estoy muy feliz por eso”.

Sobre la intervención decisiva en el cierre, reconoció que el campeonato fue producto del esfuerzo colectivo: “Es trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato. Llegué aquí y faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte del fútbol y ahora a celebrar”.

El futuro de Vozinha y la dedicatoria del título

Consultado sobre la posibilidad de continuar en Colo-Colo para disputar la Copa Libertadores del próximo año, el guardameta prefirió no anticiparse: “Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro”. El arquero también reveló a quiénes les dedicó su primera conquista profesional: “Para toda mi familia, para todo Cabo Verde y para todos mis compañeros y los hinchas de Colo-Colo”.

El conjunto chileno aseguró el campeonato con tres fechas de anticipación y una ventaja de diez puntos sobre Universidad de Chile. Para Ortiz también significó el primer título de su carrera como entrenador. El contrato de Vozinha vence en diciembre y contempla una renovación automática si alcanza el 50% de los minutos disputados por el equipo durante el período establecido.