La atajada de Vozinha en el minuto 97 que desató el festejo de Colo-Colo campeón en Chile
El arquero caboverdiano sostuvo el triunfo por 2-1 ante Ñublense con una intervención decisiva en el cierre y consiguió el primer título profesional de su carrera.
Colo-Colo se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de Chile después de vencer 2-1 a Ñublense, pero la celebración tuvo un protagonista inesperado en los minutos finales: Vozinha. El arquero caboverdiano protagonizó una espectacular atajada a los 97 minutos que evitó el empate y aseguró la conquista del conjunto albo.
El encuentro tuvo un desenlace electrizante: Arturo Vidal abrió el marcador para el equipo de Fernando Ortiz, pero Lucas Molina consiguió la igualdad pocos minutos después. Cuando el partido parecía encaminarse hacia otro resultado, Javier Correa asistió a Marcos Bolados, quien convirtió a los 92 minutos y puso nuevamente en ventaja al local.
Sin embargo, todavía quedaba una última intervención para asegurar el título. A los 97, un remate desde la medialuna buscó el palo izquierdo de Vozinha, que reaccionó con una gran estirada y consiguió controlar la pelota. Esa acción terminó de sellar el triunfo y desató los festejos.
Vozinha y su primer título profesional con Colo-Colo
El arquero de 40 años llegó al fútbol chileno a comienzos de agosto, después de destacarse con la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026. Aunque inicialmente no tuvo continuidad como titular, aprovechó sus oportunidades y terminó siendo determinante en la consagración.
Después del partido, agradeció el respaldo que recibió desde su llegada al club: “Quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la dirigencia, el staff técnico y a todos los trabajadores de Colo-Colo que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para eso, para ganar el título. Gracias a Dios lo conseguimos y estoy muy feliz y muy contento”, expresó en diálogo con TNT Sports.
También se refirió a lo que representa este logro después de tantos años de carrera: “Pienso que es culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y más de una vez estoy muy feliz por eso”.
Sobre la intervención decisiva en el cierre, reconoció que el campeonato fue producto del esfuerzo colectivo: “Es trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato. Llegué aquí y faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte del fútbol y ahora a celebrar”.
El futuro de Vozinha y la dedicatoria del título
Consultado sobre la posibilidad de continuar en Colo-Colo para disputar la Copa Libertadores del próximo año, el guardameta prefirió no anticiparse: “Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro”. El arquero también reveló a quiénes les dedicó su primera conquista profesional: “Para toda mi familia, para todo Cabo Verde y para todos mis compañeros y los hinchas de Colo-Colo”.
El conjunto chileno aseguró el campeonato con tres fechas de anticipación y una ventaja de diez puntos sobre Universidad de Chile. Para Ortiz también significó el primer título de su carrera como entrenador. El contrato de Vozinha vence en diciembre y contempla una renovación automática si alcanza el 50% de los minutos disputados por el equipo durante el período establecido.
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