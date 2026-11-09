Argentina vs Uruguay, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
La selección comandada por Lionel Scaloni recibe a Uruguay en La Bombonera en su primer partido tras la despedida de Lionel Messi.
Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes, desde las 20, en La Bombonera, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer partido de la selección nacional tras la despedida de Lionel Messi, quien puso fin a su histórico ciclo con la camiseta albiceleste el pasado 6 de octubre, frente a Benín.
De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará oficialmente una nueva etapa, sin su capitán y máximo referente histórico. En sus últimas presentaciones, la "Albiceleste" consiguió tres victorias consecutivas: goleó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Además, será el primero de los dos amistosos que disputará durante esta ventana, ya que el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba.
Por su parte, Uruguay llegará a este compromiso bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero comenzó su ciclo en la última gira por Asia, en la que la "Celeste" consiguió dos victorias y una derrota.
El último antecedente se produjo el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, con un tanto de Thiago Almada.
Formaciones de Argentina vs Uruguay por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.
Horario y televisación
-
Hora: 20:00.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TyC Sports y Telefe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario