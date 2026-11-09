Argentina vs Uruguay, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes, desde las 20, en La Bombonera, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer partido de la selección nacional tras la despedida de Lionel Messi, quien puso fin a su histórico ciclo con la camiseta albiceleste el pasado 6 de octubre, frente a Benín.