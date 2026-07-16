Javier Milei habló de la bandera de las Islas Malvinas exhibida ante Inglaterra: "Válido y lícito"

Consultado sobre el impacto del Mundial en la agenda política, Milei afirmó que el Gobierno continuará concentrado en la gestión y señaló que, mientras se disputaba la semifinal, mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos temas de gobierno.

En materia económica, el mandatario informó que continuará trabajando para reducir la inflación, hacer crecer la economía y disminuir la pobreza. En ese marco, destacó que el índice de inflación del 1,9% correspondiente al último mes representó "un muy buen dato", remarcó que la inflación núcleo se ubicó en 1,6% y aseguró que la tendencia continuará descendiendo.

Al responder a las críticas sobre su posición respecto de las Islas Malvinas, Milei afirmó que responde "con hechos" y sostuvo que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como los alcanzados por su administración.

Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que el Gobierno británico impulse sanciones tras los gestos realizados por los jugadores argentinos, consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo y no afectará el proceso diplomático que lleva adelante la Argentina.